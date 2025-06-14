İsrail, İran’a Misilleme Yapıyor

İRAN ORDU DÜZENLEMELERİ BAŞLATTI

İsrail’in İran’ın çeşitli şehirlerine gerçekleştirdiği saldırıların ardından, İran ordusu karşı saldırı düzenlemeye başladı. Bu süreçte İsrail’e yüzlerce balistik füze yöneltildi.

NETANYAHU’DAN AÇIKLAMALAR

İsrail Başbakanlığı sosyal medya hesaplarında Başbakan Binyamin Netanyahu’nun İran halkına dair açıklamalarına dikkat çekildi. Netanyahu, “İsrail’in mücadelesinin İran halkına karşı değil, rejime karşı” olduğunu belirtti. Aynı zamanda, “İsrail ve İran milletlerinin dost olduğu” mesajını verdi. Netanyahu, “İran halkının bayrağı ve tarihi mirası etrafında birleşerek özgürlüğü için ayağa kalkmasının zamanı geldi” diye ekledi.

BİLGİ DEĞERLENDİRMESİ SÜREÇLERİ

Öte yandan, Netanyahu’nun İran’ın misilleme saldırısından sonra bakanlar ve üst düzey güvenlik yetkilileriyle bir sığınakta toplantı gerçekleştirdiği bildirildi. İsrail devlet televizyonu KAN’a göre, Netanyahu’nun birçok bakan ve üst düzey savunma yetkilisiyle son durumu değerlendirdiği aktarıldı. İran’dan yapılan iki dalga misillemenin ardından Netanyahu’nun sığınakta yetkililerle bir araya geldiği ifade edildi.