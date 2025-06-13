İsrail, İran’a Operasyon Gerçekleştirdi!

DÜNYA, İSRAİL’İN İRAN’A YAPTIĞI SALDIRIYI KONUŞUYOR

Dünya, sabaha karşı İsrail’in İran’a gerçekleştirdiği saldırıyı derin bir şekilde tartışıyor. Saldırının ayrıntıları yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. İsrail, bu saldırıyı yıllar süren bir planlamanın sonucu olarak gerçekleştirdiğini belirtiyor. İran, üç aşamalı bir planın içinde yer aldığını ifade etti.

İSRAİL’İN GİZLİ OPERASYONLARI VE SALDIRI DETAYLARI

İsrailli bir güvenlik kaynağı, İsrail’in İran’a hava saldırıları düzenlemeden önce MOSSAD komandolarının İran’da bir dizi gizli operasyon gerçekleştirdiğini aktarıyor. Saldırı sırasında, Tahran dahil olmak üzere birçok şehirde nükleer ve askeri tesis hedef alınıyor. İran’ın askeri kademesinin en üst düzey iki komutanı ve nükleer alanda çalışan bilim insanları öldürülüyor. Saldırı, 200 savaş uçağıyla gerçekleştirilirken, İsrail tarihinin en büyük gizli operasyonlarından birinin gerçekleştirildiği belirtiliyor.

ÜÇ AŞAMALI PLANIN UYGULAMASI

İsrail basınında yer alan bilgilere göre, İran’ın kalbinde üç aşamalı bir saldırı planı hazırlandı. İlk aşamada, İran’ın merkezindeki hava savunma noktaları hedef hâline getirildi. MOSSAD komandoları, stratejik noktalara önceden yerleştirilmiş güdümlü silah sistemlerini konumlandırdı. Bu silah sistemleri, saldırı gecesi hava savunma sistemlerine karşı kullanıldı.

İkinci aşamada sivil araçlara gömülü elektronik saldırı sistemleri devreye alındı. İran’ın radar ve hava savunma ağını etkisiz hâle getirmek için MOSSAD ekipleri özel teknolojileri sivil araçlarla bölgeye taşıdı. Bu sistemler, saldırıdan kısa bir süre önce aktif hâle getirildi ve İran’ın hava savunma komuta ağı geçici olarak devre dışı bırakıldı.

Son aşamada ise Tahran yakınlarında gizli bir kamikaze drone üssü kuruldu. MOSSAD, saldırıdan aylar önce İran topraklarına patlayıcı yüklü drone’lar yerleştirdi. Saldırı sırasında bu dronelar, İsrail için doğrudan tehdit oluşturan silahların konumlandığı noktaları vurdu.