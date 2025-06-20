İsrail, İran’a saldırdı: Hayattayım!

İSRAİL’İN GENİŞ ÇAPLI SALDIRILARI

İsrail, 13 Haziran tarihinde İran’ın birçok kentinde, özellikle nükleer tesislerine yönelik ve ordunun üst komuta kademesini hedef alan kapsamlı saldırılar düzenledi. Bu saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ile bazı üst düzey komutanların yanı sıra 9 nükleer bilim insanının hayatını kaybettiği bildirildi. İran Sağlık Bakanlığı, 15 Haziran’da yaptığı açıklamada İsrail’in saldırılarında toplam sivil can kaybının 224, yaralı sayısının ise 1277’den fazla olduğunu duyurdu. İran ordusunun İsrail’e yönelik balistik füzelerle gerçekleştirdiği misillemede ise 25 kişinin hayatını kaybettiği, 500’den fazla kişinin de yaralandığı aktarıldı.

SAVAŞIN SONA ERMESİ İÇİN KOŞUL

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaşın sona erdirilmesinin tek yolunun İsrail’in koşulsuz saldırılarını durdurması gerektiğini vurguladı. Pezeşkiyan, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda “Biz her zaman barış ve huzurdan yana olduk. Ancak mevcut durumda dayatılan savaşın sona ermesinin tek yolu, düşmanın koşulsuz şekilde saldırılarını durdurması ve siyonist teröristlerin maceracılıklarına sonsuza dek son verilmesi için kesin bir güvence verilmesidir. Aksi takdirde, düşmana vereceğimiz yanıtlar daha sert ve pişman edici olacaktır,” ifadelerini kullandı.

İRAN LİDERİNDEN AÇIKLAMA

Diğer yandan, İran devlet medyası, İsrail saldırısında yaralanan İran lideri Ali Hamaney’in yakın müttefiki Ali Şemhani’nin durumunun iyi olduğuna dair bilgiler paylaştı. Şemhani’nin İran halkına gönderdiği kısa mesajda “Hayattayım ve feda olmaya hazırım” sözlerini kullandığı belirtildi. Daha önceki haberlerde, Şemhani’nin saldırılarda hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Ali Şemhani, İran’ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in önemli yardımcılarından biri ve Suudi Arabistan ile diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesi için gerçekleştirilen müzakerelerde Tahran’ı temsil etti. 2013 yılından bu yana ülkenin en üst düzey ulusal güvenlik yetkilisi olarak görev alan Şemhani, Devrim Muhafızları ve Savunma Bakanlığı gibi önemli görevlerde de bulundu.

Washington’un “İran’a saldırılara dahil olacağı” yönündeki tartışmalar sürerken, ABD ordusunun Orta Doğu’daki üslerine çok sayıda askeri kargo uçağıyla takviye yaptığı bildirildi. “Flight Radar” sitesine göre, son 24 saat içinde Avrupa’nın çeşitli bölgelerinden kalkan ABD Hava Kuvvetleri’ne ait yaklaşık 20 askeri kargo uçağı Orta Doğu’daki üslere ulaştı. Uluslararası basında, ABD’nin Orta Doğu’daki üslerine ilave hava savunma sistemleri dahil olmak üzere askeri ekipman takviyesi yaptığı bilgisi yer aldı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 17 Haziran’da bölgeye “ek kabiliyetlerin konuşlandırılması” talimatı verdiğini açıkladı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise, ABD Başkanı’nın İran ile müzakerelerin yüksek ihtimalle gerçekleşmesi nedeniyle iki hafta içinde İran’a yönelik saldırı konusunda bir karar verileceğini belirtti.