İsrail, İran’a Saldırı Hazırlık İçinde

İRAN’A YÖNELİK SALDIRI HAZIRLIKLARI

ABD merkezli CNN televizyonu, Amerikan istihbaratının İsrail’in İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırı hazırlıkları yaptığına dair yeni bilgilere ulaştığını duyurdu. Haberde, bu hazırlıkların İsrail’in askeri planlamalarının bir parçası olduğu ancak kesin bir saldırı kararının henüz verilmediği belirtildi.

OLASILIK GİDER GİDER ARTACAK

CNN’e bilgi veren kaynaklar, İsrail’in saldırı kararını henüz vermediğini ancak böyle bir senaryonun gerçekleşme olasılığının son aylarda ciddi şekilde arttığını ifade etti. İsrailli bir yetkili, Washington ile Tahran arasında İsrail’in çıkarlarına ters düşen bir nükleer anlaşmanın imzalanması durumunda, Tel Aviv yönetiminin tek taraflı askeri harekâta hazır olduğunu dile getirdi.

ASKERİ YETERLİLİK VE ABD DESTEĞİ

İsrail’in askeri kapasitesine ilişkin yorumlar da dikkat çekiyor. İsrail’in, ABD desteği olmadan özellikle “havada yakıt ikmali” ve “yeraltı hedeflerini” vuran mühimmatların sağlanması gibi kritik alanlarda, İran’ın nükleer altyapısını tamamen ortadan kaldıracak güce sahip olmadığını öne sürdü.

PSİKOLOJİK BASKI UNSURU OLARAK MANEVRALAR

İsrail’in yakın dönemde gerçekleştirdiği askeri manevraların yalnızca fiziksel hazırlık değil, aynı zamanda İran üzerinde nükleer programını durdurması için bir baskı unsuru oluşturmayı amaçladığı haberde ifade ediliyor. Bu tür hamlelerin diplomatik müzakereler üzerinde psikolojik etkiler yaratmayı hedeflediği düşünülüyor.