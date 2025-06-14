İsrail, İran’a Saldırı İçin Hazırdı

İSRAİL’İN İRAN’A YAPTIĞI BÜYÜK SALDIRI

İsrail, 1979 yılından itibaren yani İslam Rejimi’nin kurulduğu günden bu yana en büyük saldırısını İran’a gerçekleştirdi. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Tahran’ın nükleer ve füze programlarına yönelik bu saldırı için yıllardır hazırlık yapıldı. Saldırı, İsrail ordusu ve dış istihbarat servisi Mossad tarafından ortaklaşa icra edildi. Walla News’in haberine göre, saldırının planlama aşamasının sekiz ay sürdüğü kaydediliyor. İsrail gizli servisi, İran’a, gizlice hem Mossad ajanları hem de silah sistemleri soktu.

MOSSAD’IN YENİ DRON ÜSSÜ

Basına bilgi veren İsrailli yetkililer, Mossad’ın Tahran yakınlarında bir drone üssü kurduğunu bildirdi. Dronlar, geceyarısı harekete geçirildi ve İran içinden havalanarak Tahran’ın karadan karaya füze savunma rampalarını hedef aldı. Times of Israel’in haberine göre, Mossad ayrıca İran’a yeni silah sistemleri de soktu. Bu sistemler, İran’ın hava savunmasını etkisiz hale getirdi ve bu sayede İsrail savaş uçakları, herhangi bir engelle karşılaşmadan İran’daki hedefleri vurma imkanına sahip oldu. Mossad komandolarının, İran’ın orta kesiminde uçak savarların yakınlarına hassas füzeler yerleştirdiği belirtiliyor.

SALDIRI FİKRİ HAZIRLIKLARDA AĞIRLIK KAZANDI

Walla News haber sitesi, İran’a yönelik saldırı fikrinin geçen yıl Ekim ayında önem kazandığını söyledi. Natanz’da, sığınak delen bombalara karşı dayanıklı yeraltı uranyum tesisinin yapım aşamasının başlaması, zaman baskısını artırdı. İsrail’in İran’a düzenlediği saldırıların devam etmesi bekleniyor. Wall Street Journal gazetesi, operasyona dair 14 gün sürebileceğini öne sürdü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, son güne kadar İsrail’in İran’a yapacağı saldırılara karşı olduğu ifade ediliyordu. Ancak saldırı başladıktan birkaç saat sonra İsrailli yetkililer, her şeyin Washington ile önceden koordine edildiğini açıkladı.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI TARTIŞMA YARATTI

İki üst düzey İsrailli yetkili, Trump ve ekibinin saldırılara gerçek anlamda karşı çıkmadığını iddia etti. İsrailli yetkililere göre, Trump’ın açıklamaları, İranlıları İsrail’in saldırmayacağına inandırmak için bir “aldatmaca”ydı. Yetkililerden biri, “Amerika Birleşik Devletleri’nden açık bir yeşil ışık aldık” açıklamasında bulundu.