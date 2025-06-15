İsrail, İRAN’a Saldırıda ABD’yi İstedi

İSRAİL’İN ABD’DEN YARDIM TALEBİ

İki İsrailli yetkiliye göre, İsrail, İran’a yönelik saldırılarında ABD’nin katılımını istemiş. İsrail, dağın içine veya yerin altına inşa edilmiş olan İran’ın Fordow uranyum zenginleştirme tesisini yok etmek için gereken sığınak delici bombalara ve bombardıman uçaklarına sahip olmadığı için ABD’den destek talep etti. Axios haber sitesine dayandırılan habere göre, Trump yönetimi şimdiye kadar İsrail’in operasyonlarına mesafeli durmaya çalıştı. İran’daki herhangi bir tesisin doğrudan bombardımanının ABD’yi savaşa sokacağı endişesi bu durumun arkasındaki sebep olarak öne sürüldü.

TRUMP’IN NETANYAHU İLE GÖRÜŞMESİ

Diğer bir İsrailli yetkili, Trump’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmede, “gerekirse bunu yapabileceğini” söylediğini iddia etti. Bu açıklamaların ardından İsrail, Trump’ın talebini kabul etmesini umuyor. Kıdemli bir Beyaz Saray yetkilisi, dün yaptığı açıklamada, “Bugün her ne olursa bu engellenemez. Ancak İran isterse çatışmaya dair başarılı bir barışçıl çözüm için müzakere etme yeteneğine sahibiz. İran’ın barışı sağlamasının en hızlı yolu nükleer silah programından vazgeçmesidir,” ifadeleriyle durumu değerlendirdi.