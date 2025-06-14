İsrail, İran’a Uçuş Yolu Açtı

GERİLEN HAVA SALDIRILARI

İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırılar ve İran’ın karşılık vermesiyle gerilim daha da tırmanıyor. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, İran’a yönelik hava operasyonlarının devam edeceğini belirtti. Zamir ve Bar, İran’a ait karadan karaya ve karadan havaya füze sistemlerinin hedef alınmasının ardından “Tahran’a giden yolun açıldığını” ifade etti. Ayrıca, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee’nin X platformunda yaptığı açıklamada, üst düzey komutanların son gelişmelere ilişkin bir değerlendirme toplantısı yaptıkları aktarıldı.

İRAN HAVA SAHASINDA KONTROL

İsrail ordusu, Hava Kuvvetleri Komutanı Bar’ın açıklamalarına yer vererek, İran’da yüzlerce hedefin vurulduğunu duyurdu. Bu hedefler arasında pek çok füze bataryası da bulunuyor. Bar, özellikle karadan havaya füze sistemlerinin imhasıyla birlikte İsrail’in İran hava sahasında artık daha rahat hareket edebildiğini savundu. İsrail, Tahran’daki savunma sistemlerini doğrudan hedef aldığını belirtirken, vurulan füze bataryalarına ait görüntüleri de kamuoyuyla paylaştı. Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan habere göre ise, son 24 saatte İran’ın hava savunma altyapısının büyük ölçüde etkisiz hale getirildiği iddiaları gündeme geldi.