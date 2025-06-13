İsrail, İran’a Yeni Hava Saldırısı Gerçekleştirdi!

İsrail, İran’a yönelik yeni bir hava saldırısı düzenledi. Bu gelişmenin ardından İsrail hava sahası süresiz olarak sivil uçuşlara kapatıldı. Ülkenin yaptığı açıklamada, nükleer ve askeri hedeflerin vurulduğu bilgisi verildi. Ülke genelinde olası bir saldırıya karşı alarm sistemleri devreye girdi. Tam faaliyet durumuna geçilmesi ile birlikte, temel sektörler haricinde eğitim faaliyetleri ve toplantıların yasaklandığı bildirildi.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI

İsrail’in Tahran’a yönelik saldırılarında 78 kişi hayatını kaybetti, 329 kişi yaralandı. İran medyasının aktardığına göre, İsrail’in düzenlediği saldırılarda Tahran’daki yerleşim yerlerinde meydana gelen kayıplar bu şekilde duyuruldu.

BÜYÜK PATLAMA HABERİ

İran’ın Hamedan kenti yakınlarında güçlü bir patlama sesi duyuldu. Mehr Haber Ajansı muhabirinin aktardığına göre, patlama, Kabudar Ahang bölgesindeki Nojeh hava üssü civarında gerçekleşti.

İsrail’in Stockholm Büyükelçiliği, son gelişmeler doğrultusunda dünya genelindeki İsrail temsilciliklerinin kapatıldığını ve konsolosluk hizmetlerinin askıya alındığını duyurdu. Ayrıca, yurt dışında bulunan İsraillilere yönelik belirli güvenlik kurallarını paylaştı: “Yahudi veya İsrail sembollerini kamusal alanlarda sergilemekten kaçının. Sosyal medyada konumunuz ya da seyahat planlarınız hakkında tanımlanabilir detayları paylaşmaktan kaçının. İsrail veya Yahudi topluluklarıyla ilişkili büyük toplantılara ya da etkinliklere katılmaktan kaçının. Düşmanca bir duruma maruz kalmanız halinde yerel güvenlik güçleriyle işbirliği yapın ve talimatlarına derhal uyun. Kamusal alanlarda ekstra dikkatli olun.”

İRAN CUMHURBAŞKANINDAN AÇIKLAMA

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, konu hakkında yaptığı açıklamada, “İsrail’in pişman olacağını” ifade etti.

YENİ SALDIRI HABERİ

İran’ın Tebriz kentine yeni bir İsrail saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi. Saldırının ardından askeri havalimanı yakınlarından dumanlar yükseldiği görüldü.