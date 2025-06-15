İsrail, İran’a yönelik ABD desteği istemiyor

İsrail, İran’a Yönelik Saldırılarda ABD’den Destek Talep Etti

İki İsrailli yetkilinin açıklamalarına göre, İsrail, İran’a yönelik saldırılarında ABD’den yardım istiyor. İddialara göre, İsrail’in, Fordow uranyum zenginleştirme tesisini yok etmek için ihtiyaç duyduğu sığınak delici bombalara ve bombardıman uçaklarına sahip olmadığı belirtiliyor. Bu nedenle, ABD’nin desteğini almak istediği öne sürüldü.

İsrail’in ABD ile ilişkileri üzerine yayımlanan bir habere göre, Trump yönetiminin İsrail’in operasyonlarından kendisini uzak tutmaya çalıştığı ifade ediliyor. Washington, İran’ın herhangi bir tesisine doğrudan saldırmanın ABD’yi savaşın içine çekme riskini taşıdığı endişesiyle şimdilik böyle bir büyük adım atmaya sıcak bakmıyor.

Trump’ın özellikle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmede, “gerekirse bunu yapabileceğini” söylediği iddia ediliyor. Bu durum, İsrail’in Trump’tan beklediği desteği almak için umutlandığını gösteriyor. Ayrıca, kıdemli bir Beyaz Saray yetkilisi, İran ile yapılabilecek müzakereler hakkında bir açıklama yaptı; “Bugün her ne olursa bu engellenemez. Ancak İran isterse bu çatışmaya başarılı bir barışçıl çözüm için müzakere etme yeteneğine sahibiz. İran’ın barışı sağlamasının en hızlı yolu nükleer silah programından vazgeçmesidir.” şeklinde ifadelerde bulundu.