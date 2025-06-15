İsrail-İran çatışması üçüncü günde

SALDIRILARIN DEVAM ETTİĞİ ÜÇÜNCÜ GÜN

İsrail’in İran’a yönelik başlattığı “Yükselen Aslan” saldırısı ve İran’ın buna karşı misillemesi üçüncü gününde sürüyor. İsrail’in saldırılarında, aralarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de bulunduğu en az 78 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, çoğunluğu sivil olan 320 kişi de yaralandı. İran da karşı saldırı olarak “Gerçek Vaat 3” adını verdiği saldırıyı başlattı. Drone’ların yanı sıra yüzlerce balistik füze fırlatıldı ve Tel Aviv’de patlamalar yaşandı. Bat Yam kentinde üç kişi öldü ve burada ile Rehovot’ta onlarca kişi yaralandı. Bazı füzeler İsrail’in hava savunma sistemi “Demir Kubbe”yi aşarak patlamalara neden oldu.

İSRAİL’DEN YENİ SALDIRILAR

İsrail, İran’ın başkenti Tahran’a bir hava saldırısı düzenledi. İran, bu saldırılara hava savunma sistemleriyle karşılık verdi ve Tahran’ın birçok bölgesinde patlamalar duyuldu. İsrail medyasında yer alan haberlere göre, gece boyunca İran’ın düzenlediği misilleme saldırıları sonucunda Bat Yam’daki 14 katlı bir binaya füze isabet etti; üç kişi hayatını kaybetti ve 65 kişi yaralandı. Bat Yam ve güneydeki Rehovot şehirlerinde ise 5’i ağır olmak üzere 120’den fazla yaralıya müdahale edildi. Tele Aviv’in güneyindeki Bat Yam’da, saldırılar sonucu ulaşılamayan 36 kişi olduğu bildirilmekte.

İSRAİLORDU’NDAN SALDIRI AÇIKLAMASI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran rejiminin nükleer silah programıyla bağlantılı Tahran’daki hedeflere karşı geniş çaplı bir saldırı dalgasının tamamlandığı belirtiliyor. İran tarafından fırlatılan füzelerden bazıları, hava savunma sistemini aşarak İsrail’in çeşitli bölgelerine isabet etti. Kanal 12 televizyonunun aktardığına göre, merkez bölgedeki binalara isabet eden füzeler, Tel Aviv’de gökyüzünde parlak ışık izleri bıraktı. Açıklamalara göre, İsrail’in merkez bölgelerinde üç kişi hayatını kaybetti.

SALDIRILARIN ETKİLERİ VE İDDİALAR

İran’ın başkenti Tahran’da Narmek semtinde bir sivil bina İsrail tarafından vurulmuş, binanın büyük bir kısmı tahrip olmuş durumda. Öte yandan, İsrail’in kuzeyindeki Arap nüfusun yoğun olduğu Tamra bölgesinde iki katlı bir bina yıkılarak dört kişi hayatını kaybetti. İran’ın saldırılara yönelik olarak, “Saldırı ve ihlallerin sürmesi halinde operasyonlar daha da ağır ve geniş kapsamlı şekilde devam edecektir” açıklaması dikkat çekiyor. Yisrael Katz, Tahran’da çıkan yangına atıfta bulunarak “Tahran yanıyor” açıklaması yaptı.

TAHRAN’DAKİ SON GELİŞMELER

İsrail’in Tahran’ın Şehran bölgesindeki bir petrol deposuna yönelik saldırısı büyük bir patlamaya neden oldu. Tahran’daki hava savunma sistemleri, bu saldırılara karşılık vermekteyken, olayla ilgili can kaybı ya da yaralanmalar hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Aynı zamanda, İran Petrol Bakanı, İsrail saldırısında Tahran’daki iki yakıt deposunun hedef alındığını bildirdi.