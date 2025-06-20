İsrail, İran Füze Saldırısını Karşılıyor

İSRAİL VE İRAN ARASINDA YENİ BİR BOYUT

İran ile İsrail arasında 13 Haziran 2025’te başlayan savaş, “Yükselen Aslan Operasyonu” adıyla anılmaya başlandı ve 8. gününde (20 Haziran 2025) yeni bir aşamaya ulaştı. İsrail, bu gece saatlerinde 60’tan fazla savaş uçağıyla İran’ın askeri sanayi tesislerine kapsamlı bir hava operasyonu gerçekleştirdiğini açıkladı. Bunun ardından, İran, İsrail’in güneyindeki Beerşaba kentini balistik füzelerle vurdu. Irak saldırılarında Nevatim Hava Üssü ve bir siber güvenlik merkezi hedef alındı. Öte yandan, İsrail’in hava savunma sistemi Demir Kubbe’nin bu saldırılarda yalnızca %65 başarı gösterdiği belirlendi.

BEERŞABA’DAKİ STRATEJİK HEDEFLER

İran, “Gerçek Vaat-3” operasyonu çerçevesinde Beerşaba kentindeki stratejik noktaları hedef aldı. Nevatim Hava Üssü, İsrail Hava Kuvvetleri’nin en kritik üslerinden biri olarak tanımlanırken, burası F-35 savaş uçaklarının merkezlerinden biri. İran devlet medyası IRNA, bu saldırının İsrail’in nükleer ve askeri hedeflerine bir misilleme olduğunu öne sürdü. Aynı zamanda, Beerşaba’daki bir siber güvenlik merkezinin de vurulduğu açıklandı. Bu merkezin, İsrail’in siber savunma ve istihbarat operasyonları açısından hayati öneme sahip olduğu düşünülüyor.

Saldırıda, Beerşaba’daki Soroka Hastanesi’nin de zarar gördüğü bildirildi. İsrail acil durum servisi Magen David Adom, hastaneye düzenlenen saldırıda 32 kişinin yaralandığını açıkladı. İran, hastanenin hedef alınmadığını, yakınındaki bir IDF komuta merkezi ve istihbarat noktasını hedef almayı amaçladığını savundu. Ancak, İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Sharren Haskel, İran’ı “sivil hedefleri kasten vurmakla” suçladı.

İSRAİL’DEN CEVAP: ASKERİ SANAYİ HEDEF ALINDI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), gece boyunca 60’tan fazla savaş uçağıyla İran’ın askeri sanayi tesislerini hedef alırken, operasyonun İran’ın balistik füze üretim kapasitesini ve askeri altyapısını “ciddi şekilde zayıflatmayı” amaçladığını bildirdi. Hedefler arasında Tahran yakınlarındaki füze üretim tesisleri, Kermanşah’taki askerî üs ve Devrim Muhafızları’nın komuta merkezleri yer aldı. Daha öncede Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislere saldırılar düzenlenmişti.

DEMİR KUBBE’NİN BAŞARISIZLIĞI

İsrail’in Demir Kubbe hava savunma sistemi, son 24 saat içindeki balistik füze saldırılarına karşı düşük bir performans sergiliyor. ABD’li bir yetkili, CBS News’e yaptığı açıklamada, Demir Kubbe’nin başarı oranının yalnızca %65 olduğunu belirtti. Bu oran, geçmişte kısa menzilli roketlere karşı %90’ın üzerinde başarı sağladığı dikkate alındığında önemli bir düşüş gösteriyor. IDF, İran’ın hipersonik Fettah-1 ve uzun menzilli Sejjil füzelerinin bu sistemin sınırlarını zorladığını kabul etti. İran, Tel Aviv, Hayfa ve Petah Tikva gibi bölgelerde de hasara neden oldu. Petah Tikva’daki yerleşim bölgelerinde ciddi hasar yaşandığı ifade edildi.

ALI ŞEMHANİ’NİN DURUMU

İran devlet medyası, İsrail saldırısında yaralanan Ali Hamaney’in yakın müttefiki Ali Şemhani’nin durumunun iyi olduğunu açıkladı. Daha önceki haberlerde Şemhani’nin hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Şemhani, İran’ın Dini Lideri Ali Hamaney’in önde gelen yardımcılarından biri olarak biliniyor. Dış politikada aktif bir figür olan Şemhani, Suudi Arabistan ile ilişkilerin yeniden tesisine yönelik müzakerelerde Tahran’ı temsil etti.

RUSYA’DAN AÇIKLAMALAR

Rusya, İran ve ABD arasındaki gerilim devam ederken Kremlin’den açıklamalarda bulunuldu. Açıklamada, “İran’da rejim değişikliği düşünülemez. Bunun hakkında konuşmak bile kabul edilemez. İran dini liderinin öldürülmesi Pandora’nın kutusunu açar” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, ABD’nin İran’a karşı taktik nükleer silah kullanabileceği iddialarının spekülasyon olduğu vurgulandı.

DEMİR KUBBE VE AÇIKLAMALAR

ABD ve İsrailli yetkililer, Demir Kubbe’nin başarı oranıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bir yetkili, sistemin son 24 saat içinde gelen füzelerin yalnızca %65’ini önlediğini aktarırken, bir üst düzey İsrailli istihbarat yetkilisi bu oranın dünkü sayılarla kıyaslandığında %90’a tekabül ettiğini belirtti. İran’ın hızla yaklaşan füzelerinin, İsrail’in hazırlık süresini kısalttığına dikkat çekildi.

IRAN’DAN YALANLAMA VE DİĞER GELİŞMELER

İran, Beerşaba’daki hastaneyi hedef aldığını reddetti ve saldırının yakınındaki bir askeri karargaha düzenlendiğini duyurdu. Saldırıya karşı alarm sistemleri devreye alındı ve İsrail ordusu, isabet ihbarı aldığı noktada çalışmalarını sürdürdü. Sosyal medyada bu bölgedeki hasar gören araçlar ve binalar paylaşıldı. Hükümet kaynakları, İran’ın saldırılarının ardından Norveç’in Tel Aviv Büyükelçiliği konutuna el bombası atıldığı bilgisine ulaştı.

SUIKAST GİRİŞİMİ VE GÜVENLİK ENDİŞELERİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin Danışmanı Muhammed Hüseyin Rençberan, sosyal medya üzerinden Arakçi’ye yönelik suikast girişiminin engellendiğini açıkladı. Açıklamada, “Böyle bir tehdit vardı, ancak güvenlik önlemleri sayesinde bu girişim başarısız oldu” ifadeleri yer aldı. Rençberan, bunun, Arakçi ve diğer diplomatlar için bir tehlike oluşturduğunu vurguladı.