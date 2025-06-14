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İsrail-İran Gerilimi Son Bulmalı

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ORTA DOĞU’DA GERİLİM SÜRÜYOR

Orta Doğu’daki tansiyon artmaya devam ediyor. 13 Haziran’da İsrail, İran’a yönelik ‘tarihin en büyük’ hava operasyonunu başlattı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres’ten MESAJ

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, X sosyal medya hesabı üzerinden İsrail-İran gerginliği hakkında açıklamalarda bulundu. Guterres, İsrail’in İran’ın nükleer tesislerini hedef alarak Tahran yönetiminin karşılık vermesine dikkat çekti ve “Artık durma vakti.” ifadesini kullandı. Tansiyonun yükseldiğine vurgu yapan Guterres, ‘barış ve diplomasinin’ ön plana çıkması gerektiğini belirtti.

İSRAİL’İN SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın çeşitli şehirlerindeki nükleer tesisleri ve ordunun üst komuta kadrosunu hedef alan geniş kapsamlı bir saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve birçok üst düzey komutan ile birlikte 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Toplamda 78 sivil kaybı olduğu duyuruldu. İran ordusu, İsrail’e balistik füzelerle karşılık verdi ve bu misillemede en az 63 kişinin yaralandığı bildirildi. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülke İsrail’i kınadı.

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İsrail, 9 İRANLI Bilimci Öldü Duyurdu

İsrail'in 13 Haziran'dan bu yana İran'a yönelik saldırılarında 78 kişi yaşamını yitirirken, birçok sivil de yaralandı; 9 İranlı nükleer bilim uzmanının da hayatını kaybettiği bildirildi.
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