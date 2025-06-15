İsrail, İran’ı Ciddi Vuracak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’a yönelik son iki gündeki saldırılara dair önemli açıklamalarda bulundu. Netanyahu, İran nükleer tesislerine ciddi zarar verdiklerini ve bu projeleri yürüten kıdemli bilim adamlarından oluşan ekiplerin de hedef alındığını ifade etti. Saldırıların, İran’ın nükleer programını birkaç yıl geriye ittiğini vurguladı.

İSRAİL HAVA KUVVETLERİ’NİN HEDEFİ

Netanyahu, balistik füzelerin büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Bu füzelerin İran’ın İsrail’i yok etme planlarının bir parçası olduğunu dile getirdi. İran’ın bu tür silahları üretme yeteneğini ortadan kaldırdıklarını savunan başbakan, “Çok yakında İsrail Hava Kuvvetleri’nin uçaklarını Tahran semalarında göreceksiniz. Ayetullah rejiminin her noktasını ve her hedefini vuracağız” açıklamalarında bulundu. Ayrıca, şimdiye kadar gerçekleştirilen saldırıların, önümüzdeki günlerde yaşanacaklarla kıyaslandığında çok az kalacağını belirtti.