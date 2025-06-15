İsrail, İran’ı vurdu, karşılık geldi

İSRAİL’DEN İRAN’A ŞİDDETLİ SALDIRILAR

İsrail, dün gece İran’ın Tahran dahil 6 kentine yönelik şiddetli bir saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıya İran, füzelerle karşılık verdi. Hamaney’in X hesabından yapılan paylaşımda, İran’dan İsrail’e atılan ve Tel Aviv’deki hedefleri vuran füzelerin görüntüleri yer aldı. Mesajda, “çaresiz kalacaksınız” ifadeleri, hem İbranice hem de Farsça olarak aktarıldı.

GELİŞMELERİN ARDINDAN NÜKLEER TESİSLERE YÖNELİK SALDIRILAR

İsrail’in İran’a yönelik şiddetli saldırıları, 13 Haziran’da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler ve ordunun üst kademesini hedef alan geniş kapsamlı saldırılarla başladı. Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlarla birlikte 9 nükleer bilim insanının yaşamını yitirdiği bildirildi. Ayrıca toplamda sivil kaybın 78 olduğu açıklandı. İran ordusunun İsrail’e başlattığı balistik füzelerle misilleme sırasında ise 41 kişinin yaralandığı iletildi. Türkiye başta olmak üzere birçok ülke, İsrail’in bu saldırılarını kınadı.