İsrail, İran için ABD yardımını istemekte

İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRI TALEBİ

İki İsrailli yetkiliye göre, İsrail, İran’a yönelik saldırılarında ABD’nin destek vermesini talep ediyor. İsrail’in, İran’ın Fordow uranyum zenginleştirme tesisini yok etmek için gerekli sığınak delici bombalara ve bombardıman uçaklarına sahip olmadığı bu nedenle ABD’den yardım istediği öne sürülüyor.

TRUMP YÖNETİMİ VE ENDİŞELER

Axios haber sitesine dayandırılan bilgilere göre, Trump yönetimi, İsrail’in operasyonlarına dahil olmaktan kaçındı. İran’da tek bir tesisin bile doğrudan bombalanmasının ABD’yi savaşın içerisine çekebileceği endişesiyle bu durumu göz önünde bulundurmadığı belirtiliyor.

GÖRÜŞME YALANLARI VE UMUTLAR

Bununla birlikte, başka bir İsrailli yetkilinin, Trump’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmede “gerekirse bunu yapabileceğini” ifade ettiği bildirildi. İsrail, Trump’ın bu talebi kabul etmesini umuyor.

BARIŞÇIL ÇÖZÜM İHTİMALLERİ

Kıdemli bir Beyaz Saray yetkilisi, dün yaptığı açıklamada, “Bugün her ne olursa bu engellenemez. Ancak İran isterse bu çatışmaya başarılı bir barışçıl çözüm için müzakere etme yeteneğine sahibiz. İran’ın barışı sağlamasının en hızlı yolu nükleer silah programından vazgeçmesidir.” şeklinde ifadelerde bulundu.