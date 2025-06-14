İsrail-İran İlişkisi Savaşta Dönüştü

DİPLOMATİK GERİLİM SAVAŞA DÖNÜŞTÜ

Uzun süredir devam eden diplomatik gerginlik, İsrail ile İran arasındaki ilişkileri resmen savaşa dönüştürdü. İsrail’in dün gece Tahran’a başlattığı saldırılara İran, bugün karşılık olarak Tel Aviv’e füzeli bir saldırı düzenleyerek yanıt verdi.

SALDIRI KORKUSU YAŞANIYOR

İsrail’in İran’ın çeşitli kentlerine düzenlediği askeri operasyonların ardından, İsrailliler Aşkelon kentindeki marketlere akın etti. İnsanlar, İran ordusunun olası misilleme saldırıları korkusuyla rafları boşalttı.

İran, İsrail’e karşı balistik füze saldırılarına başladı. Tel Aviv’den yükselen dumanlar ve siren sesleri dikkat çekti. Öte yandan, İran iki İsrail savaş uçağını düşürdüğünü iddia etti, “2 İsrail uçağını düşürdük, 1 pilot esirimiz” açıklaması yapıldı. İran füzelerinin İsrail topraklarında 7 noktaya isabet ettiği belirtildi ve bu bölgelerde çalışmaların sürdüğü açıklandı.