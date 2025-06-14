İsrail, İran’ın Misillemesine Başladı

İRAN’DAN TEL AVİV’E MISİLLEME ATILDI

İran’ın İsrail’e karşı misilleme eylemlerinin başladığını duyurmasının ardından, Tel Aviv’de dumanlar yükselmeye başladı. Aynı zamanda Yemen’deki Husilerin füze saldırılarına başladığı öğrenildi ve bu durum İran’ın nasıl bir cevap vereceği konusunda merak uyandırdı. İran, ilk misilleme roketlerini Tel Aviv’e yönlendirmeye başladı ve İsrail’de olağanüstü hal ilan edildi.

İKİNCİ DALGA FÜZE SALDIRILARI GERÇEKLEŞTİ

İsrail medyasında çıkan haberlere göre, İran hisse senedi misilleme operasyonu kapsamında İsfahan’dan füze ateşlemeye başladı. İkinci dalga füze atışları da devrede ve bu saldırılarda Tel Aviv’de pek çok bina yıkıldı. Toplamda 150 füze fırlatıldığı bildiriliyor. Bunun yanı sıra, İran medyası İsrail’e ait bir uçağın düşürüldüğünü ve bir pilotun esir alındığını iddia etti fakat bu açıklama İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yalanlandı. Ayrıca, İran füzelerinin İsrail Savunma Bakanlığı binasını hedef aldığı da iddialar arasında.

YARALILAR VE ETKİLERİ

İran’ın misilleme saldırıları sonucunda, İsrail’de 7 farklı nokta hedef alındı. İsrail ordu radyosu, saldırıların ardından bu alanlarda ekiplerin çalışmalara devam ettiğini belirtti. İsrail’in acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, şu ana kadar 22 kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail ordusu, İran’dan gelen onlarca füzenin ülke genelinde tetiklediği alarm durumu hakkında da bilgiler verdi.

İRAN’DAN CEVAP VE DEVRİM MUHAFIZLARINDAN AÇIKLAMA

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, saldırılara itidal çağrılarını reddederek, “İran’ın İsrail’in saldırganlığına cevabı, BM Şartı’na uygun olarak sert ve kararlı olacak.” dedi. Ayrıca, İran Devrim Muhafızları, İsrail’in saldırısının, tahranın nükleer teknolojisi ve füze gücündeki ısrarının bir göstergesi olduğunu vurguladı. Yapılan açıklamada, askeri hedeflerin başarıyla vurulduğu ifade edildi ve uydu görüntüleriyle istihbarat dinlemelerine dayanarak, balistik füzelerin stratejik noktaları isabet ettiği belirtildi.

İSRAİL’DEN TAHRAN’A SALDIRILAR

İran’ın misillemeleri sonrası, İsrail’in Tahran’ın güney bölgelerine saldırılara başladığı duyuruldu. ABD güçlerinin de bu süreçte İsrail ordusuna destek verdiği öğrenildi. İsrailli bir yetkili, bölgedeki Amerikan kuvvetlerinin “İsrail’in savunmasına” katkıda bulunduğunu açıkladı. Ancak detaylara yer verilmedi. Ayrıca, isminin açıklanmadığı bir ABD’li yetkili, İran füzelerinin etkisiz hale getirilmesinde yardımcı olduklarını onayladı ama yardımın ayrıntılarına değinmedi. ABD, bölgedeki askeri varlıklarını İsrail’e yaklaştırma kararını aldı.

TÜM GÖZLER NÜKLEER TESİSLERDE

İsrail, akşam saatlerinde Tahran, Tebriz ve Kum kentlerine saldırılar gerçekleştirdi. Tahran yakınlarındaki Fordo nükleer tesisinin hedef olduğu kaydedildi. Tesisin uranyum zenginleştirme amacıyla kullanıldığı ve burada iki büyük patlama meydana geldiği bilgisi alındı. Önceki saldırıların da Natanz uranyum zenginleştirme tesisini hedef aldığı belirtiliyor. İran kaynakları, Natanz tesisinde radyasyon sızıntısı olduğunu ancak dışarıya sızmadığını vurguladı. İran Nükleer Enerji Organizasyonu, Natanz’daki hasarın araştırılması ve bir an önce temizlenmesi için çalışmalara başladığını bildirdi. Ama bu çalışmaların kısa sürede tamamlanması pek olası görünmüyor.