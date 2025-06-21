İsrail, İran’ın Nükleer Tesisini Vurdu

ABD BAŞKANI TRUMP’IN SAVAŞ KARARI BEKLENTİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu’da savaşa girip girmeme kararı üzerinde hala düşünmeye devam ediyor. Bu sırada, İsrail, İran’a yönelik hava saldırılarına devam ediyor ve İsfahan yakınlarındaki bir nükleer tesisi vuruyor. Hem İsrail hem de İran medyası, İsrail kuvvetlerinin cumartesi sabahı yerin üstünde bulunan nükleer tesisi hedef aldığını bildiriyor. Daha önce de İsrail, İran’ın “nükleer programını zayıflatma” girişimleri çerçevesinde bu tesisi hedef almıştı. Ancak İran’ın nükleer programının en kritik parçası olan Fordo’daki tesis, İsrail’in mevcut silahlarıyla erişilemez kalmayı sürdürüyor. Tel Aviv, bu noktada yalnızca ABD’nin sahip olduğu GBU-57 serisi MOP sığınak delici bombayı ve bunları taşıyabilen B-2 uçaklarını talep ediyor.

TRUMP’IN KARARI SAVAŞIN SEYRİNİ BELİRLEYECEK

Beyaz Saray’dan geçen perşembe günü yapılan bir açıklamada, Trump’ın İran’a yönelik saldırının uygulanıp uygulanmayacağına “iki hafta içinde karar vereceği” ifade ediliyor. Bu kararın savaşın ne yönde evrileceği açısından belirleyici bir rolü olacağı belirtiliyor. Financial Times’ın (FT) aktardığına göre, 13 Haziran’da gerçekleştirilen sürpriz hava saldırısından sonra, İsrail, İran hava sahasını neredeyse tamamen kontrol altına almış durumda. Bu saldırı, İran’ın füze fırlatma kapasitesini ciddi biçimde kısıtladı ve üst düzey askeri liderlerinin çoğunu etkisiz hale getirdi. FT, ayrıca İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in tehditler sonrası gizlendiğini de aktarıyor.

TRUMP MUHALEFETİ KABUL ETMİYOR

Trump, İsrail ordusunun savaşta elde ettiği başarıların ardından İran’ın müzakere masasına ateşkes talebiyle gelmesi gerektiği konusuna mesafeli yaklaşıyor. Cuma günü yaptığı açıklamada, “İran savaşta iyi bir iş çıkarıyor, fakat baktığınızda o kadar iyi bir şey çıkmıyor. Bu şartlarda durmak çok zor” diyor. Trump ayrıca, “Avrupa bize yardım edemeyecek” diyerek, Cenevre’de Avrupa öncülüğünde İran ile yürütülen müzakerelerin önemini sorguladığını belirtiyor. Cuma günü gerçekleşen müzakerelere dair bilgi sahibi olan bir kaynak, Fransa, Almanya ve İngiltere dışişleri bakanlarının İranlı mevkidaşlarına, Tahran’ın “ABD’nin operasyona katılmasını önlemek” amacıyla İsrail saldırısı altındayken Washington ile müzakere etmeme konusundaki tavrını gözden geçirmesi gerektiği uyarısında bulunduğunu ifade ediyor.

İSTİHBARAT AÇILIMLARI VE ÇELİŞKİLER

FT’ye konuşan kaynak, “Kırmızı çizgileri üzerine çok dikkatlice düşünmelerini söyledik. ABD müdahalesinin şu anda planlandığını İran tarafına bildirdik” diyor. Trump, ABD istihbaratının İran’ın Fordo’nun uranyum zenginleştirme yeteneklerini nükleer silah için kullanmadığına dair bulguları da reddetti. Trump, kendi atadığı Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard’ın bu yıl Kongre önünde yaptığı açıklamalar hakkında, “O yanılıyor” ifadesini kullanıyor. Gabbard, Mart ayında, ABD istihbarat topluluğunun İran’ın nükleer silah ürettiğini düşünmediği yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Cuma gecesi Gabbard, X platformunda, İran’ın bomba montajını tamamlaması halinde “haftalar ila aylar içinde nükleer silah üretebileceğini” yazıyor.

İSRAİL’DEN HAVA SALDIRILARI VE SONUÇLARI

İran’ın Fars haber ajansına göre, İsrail, son saldırıda İsfahan’daki tesisin bazı bölümlerine ulaşmayı başardı. Haberde, herhangi bir radyasyon sızıntısının olmadığı da bildiriliyor. İsrail ordusu, ayrıca İran Devrim Muhafızları’nın bir kolu olan Kudüs Gücü’nün iki üst düzey liderini öldürdüğünü açıklıyor. Bu iki liderin, bölgedeki İran vekil milislerinin finansmanı ve eğitiminde önemli rollerinin olduğu belirtiliyor.