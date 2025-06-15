İsrail-İran Savaşı Üçüncü Günde Devam Ediyor

İsrail-İran Çatışması Üçüncü Gününde Devam Ediyor

İsrail’in İran’a karşı başlattığı “Yükselen Aslan” operasyonu ve İran’ın yanıta yönelik saldırıları, çatışmanın üçüncü günde de sürüyor. İsrail’in hava saldırılarında aralarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de bulunduğu en az 78 kişi hayatını kaybetti, çoğunluğu sivil 320 kişi ise yaralandı. İran da İsrail’e karşı “Gerçek Vaat 3” isimli bir saldırı başlattı. Saldırı sırasında drone’lar ve yüzlerce balistik füze fırlatıldı. Tel Aviv’de patlamalar meydana geldi; Bat Yam kentinde 3 insan hayatını kaybetti ve birçok kişi yaralandı. Bazı füzeler, İsrail’in hava savunma sistemi “Demir Kubbe”yi aştı ve patlamalar yaşandı.

İsrail Tahran’a Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail, İran’ın başkenti Tahran’a yeni bir hava saldırısı gerçekleştirdi. İran, bu saldırılara hava savunma sistemleriyle karşılık vermeye çalıştı. Tahran’ın birçok bölgesinde patlamalar duyuldu. İsrail medyası, Bat Yam şehirinde İran’ın saldırılarında 14 katlı bir binanın isabet alması sonucunda 3 kişinin öldüğünü, 65 kişinin ise yaralandığını aktardı. Ayrıca, Bat Yam ve çevresindeki Rehovot kentlerinde 5’i ağır olmak üzere 120’den fazla yaralının tedavi edildiği bildirildi. Tahran’daki saldırılarda bazı binalara çalışma yapıldığında toplam 36 kişiye ulaşılamadığı da kaydedildi.

Saldırılar ve Patlamalar Yoğunlaşıyor

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’ın nükleer silah programıyla bağlantılı Tahran’daki hedeflere yönelik geniş çaplı saldırıların tamamlandığı belirtildi. Tel Aviv’de, İran tarafından fırlatılan füzelerin bazıları hava savunma sistemini aşarak farklı bölgelere isabet etti. Kanal 12 televizyonu, İran füzelerinin merkez bölgesindeki binaları hedef aldığı ve bu patlamaların sosyal medyada da paylaşıldığı bilgilerini aktardı. Saldırı sonucunda İsrail’in merkez bölgelerinde 3 kişi yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.

İran’ın Misillemeleri ve Karşı Saldırılar

İran’ın Tahran’ın doğusundaki Narmek semtinde bir sivil bina vuruldu. Tahran’da saldırıya uğrayan binanın hasar durumu büyük oranda tahrip olduğu gözlendi. Saldırıların ardından can kaybı veya yaralı bilgisi henüz paylaşılmadı. Ayrıca, İran’ın kuzeyindeki Hayfa bölgesinde bir binanın yıkılması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi geldi. İsrail’in Tahran’a yönelik saldırılarında Savunma Bakanlığı binasının da hedef alındığı iddia edildi.

Yisrael Katz: “Tahran Yanıyor”

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Tahran’ın Şehran semtindeki bir petrol deposunun vurulması sonrası “Tahran yanıyor” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, önceki gün İran’a karşı misilleme yapması halinde benzer tehditlerde bulunmasından yaratılan bağlam içinde geldi. Tahran’daki hava savunma sistemleri ise saldırılara karşılık vermeye çalıştı. Olayla ilgili can kaybı veya yaralanma konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.