İsrail-İran Tansiyonu Sona Ermeli

Orta Doğu’daki Tansiyon Tırmanıyor

tarihin en büyük hava saldırısı

İsrail, 13 Haziran’da İran’a karşı gerçekleştirdiği operasyonla ‘tarihin en büyük’ hava saldırısını başlatmış durumda. Gerilimin arttığı bu dönemde, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, sosyal medya üzerinden Fransızca açıklamalar yaparak, bölgedeki duruma dikkat çekiyor. Guterres, İsrail’in İran’ın nükleer tesislerini hedef almasını ve İran yönetiminin buna karşılık vermesini hatırlatarak, “Artık durma vakti” ifadesini kullanıyor.

saldırılar ve kayıplar

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın çeşitli şehirlerindeki nükleer tesisler ve ordu üst kademelerine yönelik kapsamlı hava saldırıları gerçekleştirdi. Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı ve Devrim Muhafızları’nın başındaki bazı üst düzey komutanlarla birlikte 9 nükleer bilim insanının hayatını kaybettiği belirtiliyor. Toplam sivil kaybın ise 78 olarak rapor edildiği ifade ediliyor. Bu duruma karşılık veren İran ordusu, İsrail’e balistik füzelerle saldırıya geçerek en az 63 kişinin yaralanmasına yol açtı. Ayrıca, Türkiye dahil birçok ülke, İsrail’in bu eylemlerini kınadı.