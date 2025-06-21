İsrail, İzadi’yi öldürdü

İSRAİL’İN İRAN’A YAPTIĞI SİLAHLI SALDIRILAR VE HEDEF ALINAN KOMUTANLAR

İsrail ordusu, gerçekleştirdiği gece saldırılarıyla İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü komutanlarından Said İzadi’yi öldürdüğünü ileri sürdü. Ordunun yaptığı açıklamada, Kum kentine yapılan hava saldırısıyla, Hamas’ın 7 Ekim 2023’te İsrail’e düzenlediği sürpriz saldırının mimarlarından biri olduğu ifade edilen İzadi’nin hedef alındığı aktarıldı. İzadi’nin, uzun süren bir istihbarat çalışmasının ardından Kum kentinde güvenli bir evde öldürüldüğü belirtildi. Kudüs Gücü’nün komutanlarından olan İzadi’nin, “Hamas başta olmak üzere Gazze Şeridi ve Batı Şeria’daki diğer Filistinli gruplarla İran Devrim Muhafızları adına koordinasyonu sağladığı” öne sürüldü.

EKSİKLİK, İHA KOMUTANININ ÖLÜMÜ

İsrail ordusu, ayrıca İran Devrim Muhafızları’na bağlı insansız hava aracı (İHA) tümen komutanı Emin Pur Cudaki’nin de hava saldırısı sonucunda öldüğünü iddia etti. Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun cuma günü düzenlediği hava saldırısında Cudaki’nin öldürüldüğünü duyurdu. Cudaki’nin, İran’ın güneybatısındaki Ahvaz bölgesinden İsrail’e yüzlerce İHA fırlatılmasını yönettiği kaydedildi. Adraee, ayrıca 13 Haziran’da bir hava saldırısıyla Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri’ne bağlı İHA komuta merkezi sorumlusunu Tahir Pur’un öldürüldüğünü hatırlattı. İran makamları, her iki komutanın ölümüne dair henüz resmi bir açıklama yapmadı.