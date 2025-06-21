İsrail, İzadi’yi öldürdü, iddia edildi

İSRAİL’İN HAVA SALDIRILARIYLA KOMUTANLAR ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu, İran’a gerçekleştirdiği gece operasyonlarında İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü komutanlarından Said İzadi’yi öldürdüğünü duyurdu. Hava saldırısının, Hamas’ın 7 Ekim 2023 tarihinde İsrail’e düzenlediği sürpriz saldırının mimarlarından olduğu öne sürülen İzadi’yi hedef aldığını bildirdi. Uzun süre süren bir istihbarat çalışmasının ardından İzadi’nin Kum kentindeki güvenli bir evde öldürüldüğü iddia edildi. Özellikle, İzadi’nin “Hamas başta olmak üzere Gazze Şeridi ve Batı Şeria’daki diğer Filistinli gruplarla İran Devrim Muhafızları adına koordinasyonu sağladığı” ifade edildi.

İKİNCİ KOMUTANIN DA ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

İsrail ordusu, ayrıca İran Devrim Muhafızlarına bağlı insansız hava aracı (İHA) tümen komutanı Emin Pur Cudaki’nin de hava saldırısıyla öldürüldüğünü belirtti. Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X platformunda yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun cuma günü düzenlediği bir hava saldırısında Cudaki’nin öldürüldüğünü söyledi. Cudaki’nin, İran’ın güneybatısındaki Ahvaz bölgesinden İsrail’e yüzlerce İHA fırlatılmasını yönettiği kaydedildi.

Adraee, 13 Haziran’da da yapılan bir hava saldırısında Devrim Muhafızları Hava Kuvvetlerine bağlı İHA komuta merkezi sorumlusunun, Tahir Pur’un öldürüldüğünü hatırlattı. İran makamlarının, İzadi ve Cudaki’nin ölümüne dair henüz resmi bir açıklama yapmadığı belirtildi.