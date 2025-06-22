İsrail, İzadi’yi öldürdüğünü açıkladı

İSRAİL ORDUSUNDAN İRAN’A HAVA SALDIRISI

İsrail ordusu, İran’a yönelik gerçekleştirdiği gece operasyonları kapsamında, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü’nün komutanlarından Said İzadi’yi öldürdüğünü duyurdu. Ordunun açıklamasına göre, İran’ın Kum kentinde gece yarısı gerçekleştirilen hava saldırısında, 7 Ekim 2023’te İsrail’e yönelik sürpriz saldırının arkasındaki isim olduğu belirtilen İzadi hedef alındı. İzadi’nin, uzun süreli bir istihbarat çalışması sonucu bulunduğu güvenli evde öldürüldüğü kaydedildi.

İZADİ’YE YÖNELİK İDDİALAR

Said İzadi’nin, “Hamas başta olmak üzere Gazze Şeridi ve Batı Şeria’daki diğer Filistinli gruplarla İran Devrim Muhafızları adına koordinasyonu sağladığı” öne sürüldü. Ayrıca, İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızlarına bağlı insansız hava aracı (İHA) tümen komutanı Emin Pur Cudaki’nin de hava saldırısıyla öldürüldüğünü açıkladı. Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, geçtiğimiz cuma günü düzenlenen bir hava saldırısında Cudaki’nin hayatını kaybettiğini belirtti.

CUDAKİ’NİN GÖREVİ VE ÖNEMİ

Cudaki’nin sorumlulukları arasında İran’ın güneybatısındaki Ahvaz bölgesinden İsrail’e yüzlerce insansız hava aracı fırlatılmasını yönetmek de yer alıyor. Adraee, daha önceki bir hava saldırısı ile 13 Haziran’da Devrim Muhafızları Hava Kuvvetlerine bağlı İHA komuta merkezi sorumlusunun, Tahir Pur’un da öldürüldüğünü hatırlattı. İran makamlarından ise, her iki komutanın ölümüyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.