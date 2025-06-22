İsrail, Kudüs Gücü İzadi’yi Öldürdü

İSRAİL ORDUSUNDAN GECELİK HAVA SALDIRILARI

İsrail ordusu, İran’a yönelik yaptığı hava saldırılarında İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü komutanlarından Said İzadi’yi öldürdüğünü iddia ediyor. İddialara göre, bu gece yarısı gerçekleştirilen hava saldırısı sırasında, Hamas’ın 7 Ekim 2023’te İsrail’e yaptığı beklenmedik saldırının planlayıcılarından olduğu belirtilen İzadi hedef alındı. Uzun süreli bir istihbarat çalışması sonucunda Kum kentinde güvenli bir evde bulunduğu sırasında öldürüldüğü ifade ediliyor.

İZADİ’Yİ HEDEF ALMAK İÇİN YAPILAN OPERASYON

İzadi’nin “Hamas başta olmak üzere Gazze Şeridi ve Batı Şeria’daki diğer Filistinli gruplarla İran Devrim Muhafızları adına koordinasyonu sağladığı” öne sürülüyor. Bunun yanı sıra, İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızlarına bağlı insansız hava aracı (İHA) tümen komutanı Emin Pur Cudaki’yi de bu hava saldırıları aracılığıyla öldürdüğünü belirtti. Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Cudaki’nin görevi doğrultusunda İran’ın güneybatısındaki Ahvaz bölgesinden İsrail’e yüzlerce İHA fırlatılmasını yönettiğini duyurdu.

ÖNCEKİ OPERASYONLARIN HATIRLATILMASI

Adraee, ayrıca bir hava saldırısıyla 13 Haziran’da Devrim Muhafızları Hava Kuvvetlerine bağlı İHA komuta merkezi sorumlusunun öldürülmesine dair bilgileri de hatırlattı. Uzmanların ve kamuoyunun dikkatini üzerine çeken bu olaylar, İran makamlarından henüz resmi bir açıklama gelmediği için tartışmalara neden oluyor.