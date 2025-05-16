İsrail’le Ticaret Yapmayız

İSRAİL’İN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail’in Gazze bölgesine dönük saldırıları sürüyor. Şu ana kadar binlerce masumu hayatını kaybetmiş olan İsrail, durmaksızın bu saldırılara devam ediyor. Gazze’deki masumların katledilmesine karşı Türkiye gibi tepki veren bir başka ülke ise İspanya. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze’de yaşanan soykırımın son bulmasını talep ediyor.

SANCHEZ’DEN İSTİFA TEHDİDİ

Sanchez, kendisine yönelik olan İsrail üzerinden yöneltilen çeşitli iddialara yanıt verdi. İspanyol Meclisi’nde, ayrılıkçı Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) Partisi Sözcüsü Gabriel Rufian’ın, azınlık sol hükümeti İsrail ile silah ticareti yapmakla suçlaması üzerine açıklamalarda bulundu. “Soykırımcı devletle ticaret yapmayız” diyen Sanchez, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına karşı sessiz kaldıklarına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

MUHALEFETTEN TEPKİ

İspanya’da muhalefette bulunan ERC, aşırı solcu Podemos ve Bask bölgesindeki EH Bildu partileri, hükûmeti ve Başbakan Sanchez’i, son günlerde yaptıkları açıklamalara rağmen İsrail ile silah ticaretine devam etmekle suçluyor.