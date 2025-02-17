İsrail, Lübnan’daki Beş Noktadan Çekilmeyecek

ATEŞKES ANLAŞMASININ BAŞLANGICI VE İSRAİL’İN ÇEKİLMESİ

İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes anlaşması 27 Kasım 2024’te başladı. Anlaşma çerçevesinde, İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyinden tamamen çekilmesi bekleniyor. Buna rağmen, İsrail’den dikkat çeken açıklamalar geldi. İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde 5 hakim tepeye konuşlanmaya devam edeceğini ifade etti.

ÇEKİLMEYECEK NOKTALAR BELİRLENDİ

Ordu tarafından belirtilen tepeler arasında, İsrail sınır kasabası Shlomi’nin karşısındaki Labbouneh yakınlarındaki bir tepe, Zar’it karşısındaki Jabal Blat zirvesi, Avivim ve Malkia karşısındaki bir tepe, Margaliot karşısındaki bir tepe ve Metula karşısındaki bir tepe yer alıyor. Söz konusu noktaların Lübnan yerleşim yerlerinin dışında olduğu dile getirilirken, yarın yerel saatle 10.00’a kadar tüm İsrail askerlerinin Lübnan sınırındaki kasaba ve köylerden geri çekileceği bildirildi.

İHLALLERİN RAPORLANMASI VE MÜDAHALE

İsrail ordusu, sınır bölgesindeki Hizbullah’a ait altyapının ve silahların neredeyse tamamen yok edildiğini belirtti. Çekilme sonrasında ateşkesi ihlal eden anlık tehditle karşı karşıya kalınması durumunda müdahale edileceği ve ihlallerin ABD liderliğindeki bir komiteye bildirileceği iletildi. Ayrıca, Lübnan ordusunun harekete geçmediği zamanlarda ABD ile koordineli şekilde saldırılara müdahale etme taahhütünde bulunuldu. Daha önce, İsrail’in Lübnan’ın güneyinde belirli beş noktada asker bulundurmayı talep ettiği, bu talebin ABD tarafından onaylandığı fakat Lübnan hükümetinin bunu reddettiği öne sürüldü.