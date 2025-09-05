İsrail, Macron’a rest çekti

MACRONUN ADIMLARI İSRAİL’İ TAHKİK ETMİYOR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Filistin Devleti’ni tanımaya yönelik girişimleri, İsrail yönetiminde büyük tepkilere yol açtı. Tel Aviv, Paris’in bu eylemini “düşmanca tutum” olarak değerlendirerek iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerde yeni bir krizin fitilini ateşledi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot ile gerçekleştirdiği toplantıda açık bir şekilde Macron’un İsrail’e gelmesinin mümkün olmadığını belirtti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransa’nın Filistin’i tanıma çabalarının Orta Doğu’daki istikrarı tehdit ettiği iddia edildi. Açıklamada, “Paris, Filistin kararında ısrarcı oldukça Cumhurbaşkanı Macron’un İsrail ziyareti mümkün değildir” şeklinde dikkat çeken ifadeler yer aldı. Saar, ayrıca Filistin lideri Mahmud Abbas’ı “güvenilmez ortak” olarak nitelendirerek, Filistin yönetiminin uzun yıllardır seçim yapmadığını ve bu nedenle halk desteğini kaybettiğini savundu.

İSRAİL, PARİS’TEN SAYGI BEKLİYOR

İsrail tarafı, Fransa ile iyi ilişkiler arzuladıklarını ancak bunun tek yolunun Paris’in, İsrail’in güvenlik endişelerine saygı göstermesi olduğunu vurguladı. Son zamanlarda Fransa’nın, özellikle Gazze konusundaki tutumu nedeniyle İsrail’e karşı olumsuz adımlar attığı ifade edildi. Ayrıca, İsrail basınında yer alan haberlere göre, Macron’un Tel Aviv’e resmi ziyaret talebi, İsrail yönetimi tarafından geri çevrildi. Başbakan Netanyahu’nun, Macron’a “Filistin’i tanımaktan vazgeçmezsen seni kabul etmeyiz” şartını koyduğu bildirildi.

KARMAŞALIK ARTABİLİR

Fransa’nın Filistin Devleti’ni tanıma planı, sadece Paris ile Tel Aviv ilişkilerini değil, tüm Orta Doğu’daki dengeleri de etkileyebilecek güçlü bir etkiye sahip. İsrail’in bu çıkışı, Avrupa ülkelerinin Filistin konusundaki tutumlarını da değiştirebilir.