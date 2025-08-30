İsrail Maliye Bakanı Smotrich: Gazze Açlıktan Ölmelidir

İSRAİL’İN GAZZE’YE SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail, Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdürmeye devam ediyor. Masumların üzerine bomba yağdıran İsrail, yardım girişlerine de izin vermiyor. Gazze’de yardım faaliyetleri olmadığı için özellikle çocuklar açlıktan hayatlarını kaybediyor. İsrail’in bu zulmü, tüm dünya tarafından izlenirken, bakanlarının yaptığı skandal açıklamalar da gündemdeki yerini koruyor.

BAKAN SMOTRİCH’İN SKANDAL AÇIKLAMALARI

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, düzenlediği basın toplantısında, İsrail hükümetinin Gazze’deki işgal hazırlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Gazze’nin kuzeyindeki bölgelerin “sadece Hamas savaşçılarının kalıp açlık ve susuzluktan öleceği bir savaş bölgesi” haline getirilmesi gerektiğini savundu. Smotrich, “Gazze’ye su, elektrik ve yiyecek kesilmelidir; kurşunlarla ölmeyenler açlıktan ölmeli.” dedi.

GAZZE TOPRAKLARININ İLHAKI ÇAĞRISI

Smotrich, İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyinde kapsamlı bir abluka uygulaması gerektiğini belirtirken, toprakların “kademeli olarak ilhak edilmesi” gerektiğini de ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump’a da Gazze’deki Filistinlilerin yerinden edilmesine yönelik planının hayata geçirilmesi için çağrıda bulundu.

NETANYAHU’DAN İLHACKARAR

Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze’nin ilhakının hızlandırılması yönünde talimat verdiğini duyurdu. Uluslararası kuruluşlar, bu durumun “Gazze’nin tamamen yıkılmasına ve kitlesel göçe” yol açabileceğine dair uyarılarda bulunuyor.