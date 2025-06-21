Israil Medya Binasına Saldırdı

BM’DEN İSAKİRE SORUMLULUK VURGUSU

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, İsrail’in Tahran’daki medya binasına yönelik saldırıyı değerlendirdi. Al-Kheetan, “Uluslararası hukuk uyarınca saldırıların yalnızca askeri hedeflere yöneltilebileceğini hatırlatıyoruz.” şeklinde bir ifade kullandı. Bu tür olayların birçoğunu yakından takip ettiklerini kaydeden Al-Kheetan, gazetecilerin korunmasının gerekliliğine dikkat çekti.

GAZETECİLERİN KORUNMASI GEREKEN BİR KONU

Al-Kheetan, “Gazeteciler ve medya profesyonelleri için tam koruma sağlamak zorunludur. Gazeteciler uluslararası hukuk uyarınca sivil olarak kabul edilir. Özellikle gazeteciler dahil sivilleri etkileyen bu tür ihlallerin tümü derhal ve bağımsız bir şekilde araştırılmalı.” şeklinde bir değerlendirmede bulundu. Aynı zamanda gazetecilerin, uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde her yerde özgürce çalışma haklarına sahip olduğunu vurguladı.

İSRAİL’İN SALDIRISI SINIRLAMALARLA YÜZ YÜZE

Tahran’daki medya binasına yönelik saldırıya tepki gösteren Al-Kheetan, “Medya binasına yapılan saldırıyla ilgili olarak, saldırıların yalnızca askeri hedeflere yöneltilebileceğini hatırlatıyoruz.” dedi. Al-Kheetan, askeri hedeflerin, doğası, konumu veya kullanımı itibarıyla askeri eyleme katkı sağlayan nesneler olduğunu belirtti. İsrail, İran Radyo ve Televizyon Kurumu’na (IRIB) yönelik bir saldırı gerçekleştirmiş, bu durumun öncesinde ise saldırının hedefi hakkında açıklama yapmıştı.