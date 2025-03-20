İsrail Ordusu Refah’ta Harekat Başlattı

İSRAİL ORDUSU ŞABURA KAMPINA İLERLEDİ

Son birkaç saat içerisinde, İsrail ordusuna bağlı birliklerin Refah’taki Şabura kampına doğru ilerleyip, direniş gruplarına ait altyapıları imha ettiği belirtiliyor. Bu süreçte, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’nin kuzey sahilinde ve orta bölümdeki Netzarim Koridoru alanında operasyonlarına devam ettiği aktarılıyor.

HAMAS’IN KOMUTA MERKEZİ İMHA EDİLDİ

IDF, Gazze’nin kuzeyinde Hamas tarafından son aylarda bir komuta merkezi olarak kullanıldığı ifade edilen bir altyapının imha edildiğini duyuruyor. Ayrıca, son birkaç saat içinde Hamas ve Filistin İslami Cihad’a yönelik hava saldırılarının düzenlendiği bilgisi de geldi.