İsrail, Papa Francis’in Mesajını Sildi!

İSRAİL’DEKİ SESİZLİK

Papa Francis’in vefatının ardından dünya genelinden birçok taziye mesajı gelirken, bu süreçte İsrail’den yükselen sessizlik dikkat çekiyor. Katolik dünyasına başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog, “anısının insanlık için iyilik ve umut eylemlerine ilham vermesi” umudunu dile getirirken, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar, Papa’nın ölümüne ilişkin herhangi bir yorumda bulunmadı ya da sosyal medya üzerinden mesaj paylaşmadı. Jerusalem Post’un haberine göre, İsrailli yetkililer bu sessizliğin nedenini açıkça ifade etti. İsrail’in Vatikan Büyükelçisi Raphael Schutz, geçtiğimiz yıl Papa Francis’in Gazze’de olanlarla ilgili olarak “bir savaş olmadığını” ve bu durumu “zalime” benzettiğini hatırlatmıştı. Papa, ayrıca İsrail’i “çocukları bombalamak ve makineli tüfeklerle biçmekle” suçlayarak, Gazze’dekilerin soykırım olarak nitelendirileceğini söylemişti.

PAPA’NIN SİYASİ YETKİLERİNE ELEŞTİRİ

Bazı İsrailli yetkililer, Papa’nın yalnızca bir siyasi lider olmadığını belirterek, sessiz kalmayı eleştirdi. Raphael Schutz, Jerusalem Post’a yaptığı açıklamada, “Bence bu karar bir hata” ifadelerini kullandı ve ekledi: “Geçen yaza kadar ‘Birinin ölümünden sonra bu şekilde skor tutmamalıyız.’” Bu tartışmaların ortasında, Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesaplarından kısa bir süre için “Huzur içinde yat Papa Francis. Anısı hayırlara vesile olsun” mesajı yayımladı. Ancak bu mesajlar, çok geçmeden silinince dikkati üzerine çekti. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Post’a verdikleri bilgiye göre, “Tweet ve mesajlar yanlışlıkla paylaşılmıştır. Papa’nın sağlığında İsrail ve savaş karşıtı açıklamalarına yanıt verdik, ölümünden sonra vermeyeceğiz. Kendisine inananların duygularına saygı duruyoruz.” açıklamasını yaptı.