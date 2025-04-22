İsrail, Papa Francis’in Tweet’ini Sildiler

PAPA FRANCİS’İN ÖLÜMÜ SONRASI İSRAİL’DE SESSİZLİK

Papa Francis’in vefatının ardından dünyanın farklı köylerinden gelen taziye mesajları arasında İsrail’deki sessizlik dikkat çekiyor. Katolik dünyasına başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog, “anısının insanlık için iyilik ve umut eylemlerine ilham vermesi” dileğini ifade ediyor. Ancak, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar, Papa’nın vefatıyla ilgili ne bir yorumda bulunuyor ne de tweet paylaşıyor. Jerusalem Post’un haberine göre, bu sessizliğin arkasındaki nedenler gizli kalmıyor. İsrail’in Vatikan Büyükelçisi Raphael Schutz, “Geçtiğimiz yıl Papa Francis, Gazze’de yaşananlar için ‘bir savaş değil’ demişti. ‘Bu bir zalimliktir’ ifadesini kullanmıştı. Papa, İsrail’i ‘çocukları bombalamak ve makineli tüfeklerle biçmekle’ suçlamıştı. Ayrıca, ‘Gazze’de meydana gelenlerin soykırım niteliği taşıdığını’ söylemişti” şeklinde açıklama yapıyor.

Dışişleri Bakanlığı’ndan Silinen Mesajlar

Diğer yandan, bazı İsrailli yetkililer, Papa’nın yalnızca bir siyasi lider olmadığını savunarak sessiz kalma kararını eleştiriyor. Vatikan Büyükelçisi Raphael Schutz, Jerusalem Post’a yaptığı açıklamada, “Bence bu karar bir hata. Geçen yaza kadar ‘Birinin ölümünden sonra bu şekilde skor tutmamalıyız’ demişti” ifadelerini kullanıyor. Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesaplarından kısa bir süre için “Huzur içinde yat Papa Francis. Anısı hayırlara vesile olsun” mesajını paylaşıyor. Ancak, bu mesajlar kısa süre içinde silinerek dikkatleri üzerine çekiyor. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Jerusalem Post’a yaptıkları açıklamada şu bilgileri aktarıyor: “Tweet ve mesajlar yanlışlıkla paylaşılmıştır. Papa’nın sağlığında İsrail ve savaş karşıtı açıklamalarına yanıt verdik, ölümünden sonra vermeyeceğiz. Kendisine inananların duygularına saygı duyuyoruz.”