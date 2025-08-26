Dünya

İsrail, Ramallah’a Saldırdı: 24 Yaralı

BÖLGEDEKİ GÜVENLİK SORUNLARI SÜREDİYOR

İsrail ordusu, bölgenin huzur ve güvenliğine yönelik tehditlerini sürdürüyor. Son olarak, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde bir saldırı gerçekleştirdi.

YARALANANLARIN SAYISI 24

Filistin Kızılayı (PRCS), İsrail ordusunun Ramallah’a düzenlediği saldırıda toplamda 24 kişinin yaralandığını duyurdu. PRCS, sağlık ekiplerinin yaralılara ulaşmasının, İsrail güçleri tarafından sık sık engellendiğini ve ambulanslara ‘uyarı ateşi’ açıldığını aktardı.

Gazze Hükümet İletişim Merkezi tarafından yayımlanan güvenlik kamerası görüntülerinde, İsrail askerlerinin Ramallah’taki sivillerin sığındığı bir kuaför salonuna sis bombası attığı görüldü. Ayrıca, İsrail ordusunun saldırı sırasında çatılara keskin nişancılar yerleştirdiği ve ek birliklerin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

