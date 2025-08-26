Dünya

İsrail, Ramallah’a Saldırdı: 24 Yaralı Var

israil-ramallah-a-saldirdi-24-yarali-var

İSRAİL ORDUSU RAMALLAH’TA SALDIRI DÜZENLEDİ

Soykırım uygulayan İsrail ordusu, bölgedeki huzur ve güvenliği tehdit etmeyi sürdürüyor. İsrail askerleri, işgal altında bulunan Batı Şeria’nın Ramallah şehrine bir saldırı gerçekleştirdi.

YARALILARIN SAYISI 24

Filistin Kızılayı (PRCS), bu saldırıda 24 kişinin yaralandığını belirtti. PRCS, sağlık ekiplerinin yaralılara ulaşmasının, İsrail güçleri tarafından birçok kez engellendiğini ve ambulanslara ‘uyarı ateşi’ açıldığını ifade etti.

KUAFORE SİS BOMBA ATIŞI YAPILDI

Gazze Hükümet İletişim Merkezi tarafından yayımlanan güvenlik kamerası görüntülerine göre, İsrail askerleri Ramallah’ta sivillerin sığındığı bir kuaför salonuna sis bombası attı. Ayrıca, İsrail ordusunun bu saldırısı sırasında çatılara keskin nişancıların yerleştirildiği ve ek takviye birliklerin getirildiği bildirildi.

ÖNEMLİ

Dünya

Jeddah Tower, Dünyanın En Yüksek Binası

Cidde'de inşa edilen gökdelen, tamamlandığında dünya çapında en yüksek bina unvanını kazanacak.
Ekonomi

Kamu Hakem Kurulu, Memur Zamını Onayladı

2026 yılı için memur ve emekli maaş zammı %11+7, 2027 yılı için ise %5+4 olarak belirlendi. 6.5 milyon kişi bu değişiklikten etkilenecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.