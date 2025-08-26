İsrail, Ramallah’a Saldırdı: 24 Yaralı Var

İSRAİL ORDUSU RAMALLAH’TA SALDIRI DÜZENLEDİ

Soykırım uygulayan İsrail ordusu, bölgedeki huzur ve güvenliği tehdit etmeyi sürdürüyor. İsrail askerleri, işgal altında bulunan Batı Şeria’nın Ramallah şehrine bir saldırı gerçekleştirdi.

YARALILARIN SAYISI 24

Filistin Kızılayı (PRCS), bu saldırıda 24 kişinin yaralandığını belirtti. PRCS, sağlık ekiplerinin yaralılara ulaşmasının, İsrail güçleri tarafından birçok kez engellendiğini ve ambulanslara ‘uyarı ateşi’ açıldığını ifade etti.

KUAFORE SİS BOMBA ATIŞI YAPILDI

Gazze Hükümet İletişim Merkezi tarafından yayımlanan güvenlik kamerası görüntülerine göre, İsrail askerleri Ramallah’ta sivillerin sığındığı bir kuaför salonuna sis bombası attı. Ayrıca, İsrail ordusunun bu saldırısı sırasında çatılara keskin nişancıların yerleştirildiği ve ek takviye birliklerin getirildiği bildirildi.