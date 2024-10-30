İsrail Saldırganlığını Engellemek Acelenizdir

ETKİNLİĞE KATILIM VE BAYRAM MESAJI

Altun, İletişim Başkanlığı Konferans Salonu’nda “The Lies of Israel (İsrail’in Yalanları) Lansmanı ve Paneli”ne katıldı. Konuşmasına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak başlayan Altun, “Cumhuriyet’imizin 101’inci yılını kutluyorum. Ülkemizin devletiyle, milletiyle daha nice 100 yıllara erişmesini, ilelebet payidar olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” dedi. Bayrama buruk bir şekilde girdiklerini belirten Altun, geçtiğimiz hafta TUSAŞ’a yönelik menfur terör saldırısında 5 vatandaşın şehit olduğunu ve 22 vatandaşın yaralandığını hatırlattı. “Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin de bir kez daha başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN GÜVENLİK SORUNLARI

Altun, panelin amacının İsrail’in, Gazze başta olmak üzere Türkiye’nin yakın coğrafyasında yaymaya çalıştığı terör dalgasını masaya yatırmak olduğunu belirtti. Daha önceki terör olayları ve bu tür saldırıların Türkiye üzerindeki etkilerini değerlendiren Altun, toplumun bu tür yalanlara karşı dikkati artırması gerektiğini vurguladı. İslam dünyası ve Türkiye’nin bu tür tehditlerle karşı karşıya olduğunu, bunlara karşı ortak bir mücadele verilmesi gerektiğini ifade etti.

Bu bağlamda, Altun’ un konuşması, Türkiye’nin ulusal güvenliğine yönelik tehditlerin ve bu tehditlere karşı alınabilecek tedbirlerin önemine dikkat çekti. Panelde yer alan konular, hem yerel hem de uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmeyi hedefliyor.