İsrail Saldırısında 3 Türk Öldü

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Bakanlık, konuya ilişkin bir yazılı açıklama gerçekleştirdi. Açıklamada, kaçak yollarla Lübnan’dan İsrail’e geçmeye çalışırken irtibatları kesilen üç Türk vatandaşının, İsrail’in o bölgede düzenlediği hava saldırısı sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi. Merhum vatandaşlara Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileği iletilen açıklamada, vatandaşların cenazelerinin Türkiye’ye en kısa süre içinde nakledilmesi için gerekli işlemlerin sürdüğü belirtildi. Ayrıca, açıklamada, “Vatandaşlarımızın ölümüne neden olan bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Her vesileyle vurguladığımız üzere, İsrail, insan hayatını hiçe sayan ve bölgemizdeki gerilimi artıran, saldırgan politikalarına bir an önce son vermelidir.” sözleri kullanıldı.

SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Lübnan’dan İsrail’e kaçak yollarla geçmeye çalışırken meydana gelen İsrail hava saldırısında hayatını kaybeden üç Türk vatandaşının aileleri, insan kaçakçıları hakkında suç duyurusunda bulundu. Yetkililerden alınan bilgiye göre, üç Türk vatandaşından 11 Ocak’tan bu yana haber alınamadığı bildirildi. Aileler, Sezer Özdemir, Hüseyin Kaya ve Çınar Alp Baydenk isimli vatandaşların 11 Ocak’ta Lübnan sınırında kaybolduklarını ve resmi makamlara haber vererek kendilerinden bilgi alınamadığını aktardılar.