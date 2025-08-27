İsrail Saldırısını Meloni Kınadı

İSRAİL’İN SALDIRILARI

İsrail ordusu, 25 Ağustos sabahında Gazze’nin güneyinde bulunan Han Yunus’taki Nasır Hastanesi’ne art arda iki saldırı düzenledi. Bu saldırılarda 5’i gazeteci, 5’i sağlık çalışanı olmak üzere toplamda 20 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılarda hayatını kaybedenler arasında Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP gibi medya kuruluşlarında çalışan gazeteciler Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News muhabiri Muaz Ebu Taha ve gazeteci Ahmed Ebu Aziz de yer alıyor.

DÜNYA KAMUOYUNDAN TEPKİ

İsrail ordusu, gerçekleştirdiği saldırıları üstlenirken “gazetecileri doğrudan hedef almadıklarını” belirten bir yazılı açıklama yaptı. Diğer yandan, İsrail’in bu saldırısına dünya genelinden çeşitli tepkiler geldi. İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Rimini kentinde bir etkinlikte yaptığı konuşmada, saldırıya ilişkin detaylar verdi. Meloni, “Gazetecilerin öldürülmesini, basının özgürlüğüne ve savaşın trajedisini aktarmak için hayatını tehlikeye atanlara karşı düzenlenen bu kabul edilemez saldırıyı kınıyoruz” dedi. Ayrıca, İsrail’in “aşırıya kaçan” eylemleri karşısında sessiz kalmayacaklarını ifade eden Meloni, ateşkese varılması adına çağrı yaptı.