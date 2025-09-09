“İsrail Saldırıyor, Katar Yanıt Verecek”

İSRAİL’İN SALDIRILARI SÜRÜYOR

Gazze’de soykırım uygulayan İsrail, diğer ülkelerde de saldırılarına devam ediyor. İsrail, Katar’ın başkenti Doha’da Hamas’ın üst düzey yetkililerinin bir araya geldiği binayı hedef alarak hava saldırısı gerçekleştirdi. Hamas, saldırıda liderlerinin İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, ancak Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye’nin oğlu ve dört mensubu ile Katarlı bir polisin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

KATAR’DAN NET YANIT

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, yapılan saldırıyla ilgili olarak, “(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu bir haydut ve devlet terörü uyguluyor. Saldırıya karşı yasal işlemleri başlatmak için bir hukuk ekibi oluşturduk. Katar’ın egemenliğine yönelik herhangi bir saldırıya asla göz yummayacağını ve bu alçakça saldırıya karşı misilleme hakkını saklı tuttuğunu teyit ediyoruz” şeklinde açıklama yaptı.

ÖNCEKİ BİLGİ İDDİALARI YALANLANDI

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, İsrail’in saldırısına dair, “Katar’ın saldırıdan önce haberdar edildiği yönündeki iddialar asılsızdır” dedi. El-Ensari, ABD’li bir yetkiliyle yapılan görüşmenin, İsrail’in Doha’ya gerçekleştirdiği saldırının ardından duyulan patlama sesleri sırasında gerçekleştiğine dikkat çekti.