İsrail Şam’a Hava Saldırısı Düzenledi

SIYAH ÜRKÜNTÜYLE BAŞLAYAN OPERASYON

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye’nin aktardığına göre, başkent Şam’ın güneyindeki Küsve bölgesinde yer alan Mani Dağı çevresinde saha taraması yapan Suriye ordu birlikleri gözetleme ve dinleme cihazları tespit etti. Cihazlara müdahale edilmeye çalışıldığı sırada bölgenin İsrail hava saldırılarıyla hedef alındığı belirtildi. Haberde, “Saldırıda bazı askerler öldü, yaralananlar ve tahrip edilen araçlar da bulunuyor” ifadesine yer verildi.

İSRAİL HAVA SALDIRILARINA CEVAP

İsrail hava saldırılarının, bölgeye ulaşımı engellemek amacıyla devam ettiği vurgulandı. Haberde ayrıca, “Buna karşılık ordu birlikleri uygun silahlarla sistemlerin bir kısmını imha etti ve ölülerin naaşları bölgeden çıkarıldı” denildi.

HAVADA TANSİYON ARTIYOR

Gece saatlerinde İsrail ordusunun bölgeye hava saldırıları gerçekleştirdiği, sonrasında ise henüz detayları bilinmeyen bir hava indirme operasyonu yaptığı ve keşif uçaklarının yoğun uçuşlarını sürdürdüğü bildirildi. Önceki gün öğle saatlerinde ise, İsrail’in Küsve bölgesine düzenlediği hava saldırılarında 6 Suriye askerinin hayatını kaybettiği öğrenildi.