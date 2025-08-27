İsrail Şam’a Hava Saldırısı Düzenliyor

SURİYE ORDU BİRLİKLERİ CİHAZLAR BULDU

Suriye devlet televizyonunun El-İhbariyye haberine göre, başkent Şam’ın güneyindeki Küsve bölgesinde bulunan Mani Dağı çevresinde saha taraması yapan Suriye ordu birlikleri, çeşitli gözetleme ve dinleme cihazları tespit etti. İlgili cihazlara müdahalede bulunulmaya çalışıldığı esnada, bölgenin İsrail tarafından gerçekleştirilen hava saldırılarıyla hedef alındığı bilgisi aktarıldı. Haberde, “Saldırıda bazı askerler öldü, yaralananlar ve tahrip edilen araçlar da bulunuyor” ifadelerine yer verildi.

ORDU BİRLİKLERİ CİHAZLARI İMHA ETTİ

İsrail hava saldırılarının, bölgeye erişimi engelleme amacıyla sürdüğü kaydedilen haberde, “Buna karşılık ordu birlikleri uygun silahlarla sistemlerin bir kısmını imha etti ve ölülerin naaşları bölgeden çıkarıldı” şeklinde detaylar verildi.

İSRAİL HAVADAN SALDIRILARINA DEVAM EDİYOR

Gece saatlerinde, İsrail ordusunun bölgeye hava saldırıları yeniden düzenlediği ve ardından henüz ayrıntıları netleşmeyen bir hava indirme operasyonunu gerçekleştirdiği belirlendi. Keşif uçaklarının yoğun uçuşlarının da devam ettiği bildirildi. Önceki gün öğle saatlerinde, İsrail’in Küsve bölgesine yaptığı hava saldırılarında 6 Suriye askeri hayatını kaybetmişti.