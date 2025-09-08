İsrail, Suriye’nin Humus’unu hedef aldı

SURİYE’YE YÖNELİK SALDIRILAR SÜRÜYOR

Suriye’nin Humus kentine yönelik İsrail’in bir saldırı düzenlediği bildiriliyor. SANA’nın haberine göre, bu saldırıda Humus’taki bir mühimmat deposunun hedef alındığı iddiaları söz konusu. Ancak, İsrail ordusu bu saldırıyı henüz doğrulamıyor.

LÜBNAN’DA HAVA SALDIRILARI CAN ALDI

İsrail ordusu, Lübnan’ın güney bölgelerinden Bekaa Vadisi’ne hava saldırıları düzenliyor. İHA’nın bildirdiğine göre, bu hava saldırıları sonucunda Lübnan Sağlık Bakanlığı, 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 5 kişinin de yaralandığını aktarırken; İsrail ordusu ise saldırılarda Hizbullah’a ait silah depolarının hedef alındığını belirtiyor. Ayrıca, İsrail’in Lübnan ile Kasım 2024’te yapılan ateşkes anlaşmasından bu yana düzenlediği saldırılar sonucunda toplamda 262 kişinin hayatını kaybettiği, 608 kişinin de yaralandığı kaydediliyor.