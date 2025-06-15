İsrail, Tahran’a Saldırı Düzenledi!

İSRAİL’İN ATILIMI VE TAHARAN PATLAMALARI

İsrail, İran’ın başkenti Tahran’a yönelik bir saldırı gerçekleştirdi. Başkent Tahran’ın batısında şiddetli patlama sesleri duyulmaya başlandı. Ülke medyasına göre, İsrail’in Şehran semtinde bir petrol deposunu hedef aldığı bildirildi.

KATZ’IN PAYLAŞIMI VE FÜZE TEHDİDİ

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, X hesabı aracılığıyla “Tahran yanıyor” şeklinde bir paylaşım yaptı. Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Mossad Direktörü David Barnea ve ordu komuta kademesiyle bir durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. İran’ın olası misillemelerine ilişkin olarak “(İran lideri Ayetullah Ali) Hamaney, İsrail’e füze fırlatmaya devam ederse Tahran yanacak.” şeklinde bir tehditte bulundu.

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI

İranlı yetkililer ise, saldırı sonrası çıkan yangının kontrol altına alındığını belirtti. Yangının tamamen söndürülmesi için çalışmalara devam ediliyor. Ayrıca, İran basını, saldırının ardından Şehran bölgesinde elektriklerin kesildiğine dair bilgi geçiyor.