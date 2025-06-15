İsrail, Tahran’a Saldırı Düzenledi!

İsrail’in Tahran’a Saldırısı
İsrail, İran’ın başkenti Tahran’a bir saldırı gerçekleştirdi. Başkent Tahran’ın batısında güçlü patlama sesleri duyuldu. İsrail’in Şehran semtinde bir petrol deposunu hedef aldığı bilgisi ülke medyasına yansıdı.
Yisrael Katz’ın Açıklamaları
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “Tahran yanıyor” ifadelerini kullandı. Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Mossad Direktörü David Barnea ve ordu komuta kademesiyle durum değerlendirme toplantısı yapmış, İran’ın muhtemel misillemelerine yönelik “(İran lideri Ayetullah Ali) Hamaney, İsrail’e füze fırlatmaya devam ederse Tahran yanacak.” tehdidinde bulunmuştu.
İran’da Yangın Kontrol Altında
İranlı yetkililer, saldırının ardından oluşan yangının kontrol altına alındığını aktardı. Yangının tamamen söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor. İran basını, saldırı sonrası Şehran bölgesinde elektriklerin kesildiğini bildirmişti.