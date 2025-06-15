Dünya

İsrail, Tahran’a Saldırı Gerçekleştirdi

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SALDIRILARIN KAYNAĞI

İsrail, İran’ın başkenti Tahran’a yönelik bir saldırı düzenledi. Şehir merkezinin batısında yüksek sesle patlamalar meydana geldi. İsrail’in, Tahran’ın Şehran semtinde bir petrol deposunu hedef aldığı bilgisi, yerel medyada yer aldı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Tahran yanıyor” ifadelerini kullandı. Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Mossad Direktörü David Barnea ve ordu komutasının yer aldığı bir toplantıda, İran’ın olası misillemeleri üzerine değerlendirmeler yaptı. Katz, “Eğer (İran lideri Ayetullah Ali) Hamaney, İsrail’e füze fırlatmaya devam ederse Tahran yanacak.” şeklinde bir uyarıda bulundu.

İRAN’DAN CEVAP

İranlı yetkililer, saldırının ardından çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi. Ancak, yangının tamamen söndürülmesi için çalışmalar hala devam ediyor. Buna ek olarak, İran basını, saldırının etkisiyle Şehran bölgesinde elektriklerin kesildiğine dikkat çekti.

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