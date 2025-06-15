İsrail, Tahran’a Saldırıda Bulundu!

İRAN’A YAPILAN SALDIRI

İsrail, İran’ın başkenti Tahran’ı hedef alan bir saldırı gerçekleştirdi. Şehirdeki batı bölgesinden şiddetli patlama sesleri duyuldu. İsrail’in Şehran semtindeki bir petrol deposunu vurduğu bilgisi, İran medyasına yansıdı.

SAVUNMA BAKANI’NDAN AÇIKLAMALAR

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, X hesabında yaptığı paylaşımda “Tahran yanıyor” ifadelerine yer verdi. Katz, bu saldırının ardından Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Mossad Direktörü David Barnea ve ordu komuta kademesiyle bir durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, İran’ın olası misillemelerine karşı “Eğer (İran lideri Ayetullah Ali) Hamaney, İsrail’e füze fırlatmaya devam ederse Tahran yanacak.” tehdidinde bulundu.

İRAN YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMA

İranlı yetkililer ise saldırı sonrası oluşan yangının kontrol altına alındığını belirtti. Yangının tamamen söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor. Ayrıca, İran basınında, saldırının ardından Şehran bölgesinde elektriklerin kesildiğine dair bilgiler yer aldı.