İsrail, Tahran’ı Güneyden Vurmaya Başladı

İRAN’IN İSRAİL’E MİSİLLEMESİ BAŞLADI

İran’ın İsrail’e yönelik misillemenin başladığını açıklamasının hemen ardından Tel Aviv’de yoğun dumanlar yükselmeye başladı. Aynı zamanda Yemen’deki Husilerin füze saldırılarını başlattığı duyuruldu. Bu gelişmelerle beraber İran’ın nasıl bir karşılık vereceği merak konusu oldu. İran, misilleme olarak Tel Aviv’e füze atmaya başladı. İsrail, bu gelişmeler üzerine ülkede olağanüstü hal ilan etti.

ÜÇÜNCÜ DALGA ATILARAK TEL AVİV HEDEF ALINDI

İsrail medyasının aktardığı üzere, İran misilleme operasyonu kapsamında İsfahan’dan füzeler gönderdi. İkinci dalga füze atışları da başlamış durumda. İran tarafından Tel Aviv’e yönelik yapılan füze saldırılarında birçok bina yıkıldı. Toplamda 150 füze ateşlendiği bildirildi. İran medyası, İsrail’e ait bir uçağın düşürüldüğünü ve bir pilotun esir alındığını iddia etti ancak bu, İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yalanlandı. Ayrıca, İran’ın füzelerinin İsrail Savunma Bakanlığı binasını hedef aldığı öne sürüldü.

İSRAİL’DE YARALILAR

İran’ın füzeleri, İsrail’de toplamda 7 noktaya isabet etti. İsrail ordu radyosunun verdiği bilgilere göre, saldırılardan sonra ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Kızıl Davut Yıldızı isimli acil yardım servisi, olaylar sonucu 22 kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail ordusu, İran’dan gelen çok sayıda füzenin ülkeye fırlatıldığını ve hava savunma sistemlerinin etkili olmak için çaba gösterdiğini belirtti. İran’ın misillemesi nedeniyle İsrail genelinde sürekli alarmlar aktif durumda.

İRAN’DAN SERT AÇIKLAMALAR

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, “İran’ın İsrail’in saldırganlığına cevabı, BM Şartı’na uygun olarak sert ve kararlı olacak.” diye açıkladı. İran Devrim Muhafızları ise misilleme operasyonları sonrası bir basın açıklaması yaparak, İsrail’in saldırılarının, İran’ın nükleer teknoloji ve füze gücünden neden vazgeçmediğini gösterdiğini belirtti. İran, iki kez hedef olarak İsrail Savunma Bakanlığı’nı vurduğunu ifade etti ve askeri üslerin yanı sıra diğer önemli hedeflerin de başarıyla saldırıya uğradığını savundu.

İSRAİL’DEN KARŞI SALDIRILAR

İran’ın misillemesinin ardından İsrail, Tahran’ın güney bölgesine saldırılar düzenlemeye başladı. Amerikan güçlerinin, İran’ın İsrail’e yönelik saldırılarına yanıt olarak elini güçlendirdiği belirtildi. Adı açıklanmayan bir İsrailli yetkili, bölgedeki Amerikan kuvvetlerinin “İsrail’in savunmasına” destek verdiğini aktardı. Ayrıca, bir ABD’li yetkili, İran füzelerinin etkisiz hale getirilmesine yardımcı olduklarını doğruladı. Ancak ABD Savunma Bakanlığı’ndan henüz bir açıklama gelmedi.

İSRAİL’DEN TAHARAN VE TEBRİZ’E SALDIRILAR

İsrail, akşam saatlerinde Tahran, Tebriz ve Kum kentlerine saldırılar düzenledi. Tahran’a yakın konumda bulunan Fordo nükleer tesisinin bombalandığı bilgisi geldi. Tesisin uranyum zenginleştirmek için kullanıldığı ve burada iki büyük patlama yaşandığı öğrenildi. Daha önce Natanz uranyum zenginleştirme tesisine yapılan saldırıda kullanılan füzelerin yer altındaki tesisi deldiği bildirildi. İran kaynakları, Natanz’daki radyasyon sızıntısının önlenmesi için çalışmalar başlattı. Ancak bu çalışmaların kısa sürede tamamlanması olası görünmüyor.