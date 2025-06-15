İsrail, Tahran’ı Vurdu: Yangın Sürüyor

İSRAİL’İN SALDIRISI

İsrail, İran’ın başkenti Tahran’a yönelik bir saldırı düzenledi. Tahran’ın batısından gelen yoğun patlama sesleri, bölgedeki gerginliği artırdı. İsrail’in Şehran semtinde bir petrol deposuna hitap eden saldırı haberi, ülke medyasında geniş yer buldu.

SAVUNMA BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Tahran yanıyor” ifadelerine yer verdi. Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Mossad Direktörü David Barnea ve ordu yetkilileri ile bir durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in İsrail’e füze fırlatma eylemlerine devam etmesi durumunda Tahran’ın yanacağına dair bir uyarıda bulundu.

İRANLI YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA

İranlı yetkililer, saldırının ardından çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi. Yangının tamamen söndürülmesi için çalışan ekipler, olay yerinde faaliyetlerini sürdürüyor. Ayrıca, İran basını saldırının hemen ardından Şehran bölgesinde elektrik kesintilerinin yaşandığını kaydetti.