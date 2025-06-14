İsrail Tahran’ın Güneyini Vurmaya Başladı

MİSİLLEME BİLANÇOSU: DUMANLAR YÜKSELİYOR

İran’ın İsrail’e misilleme yapacağını açıklamasıyla birlikte Tel Aviv üzerinde dumanlar yükselmeye başladı. Bu gelişmenin hemen ardından Yemen’de Husilerin füze saldırılarına başladığı rapor edildi. İran’ın ilk misilleme füze atışları Tel Aviv’e yöneldi ve bunun üzerine İsrail içinde olağanüstü hal ilan edildi.

İRAN’DAN İKİNCİ DALGA ATISLAR

İsrail medyasına yansıyan bilgilere göre, İran misilleme operasyonu çerçevesinde İsfahan’dan füzeler fırlatıldığını duyurdu. İkinci dalga füze saldırıları ise hızla devam etti. İran’ın gerçekleştirdiği bu atışlarla Tel Aviv’de çok sayıda bina yıkıldı ve toplamda 150 füzeden bahsedildi. Ayrıca, İran medyasının yayımladığı bir haberde İsrail’e ait bir uçağın düşürüldüğü ve bir pilotun esir alındığı bilgisi verilse de, bu iddia İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yalanlandı. İran’ın füzelerinin, İsrail Savunma Bakanlığı binasını hedef aldığı da öne sürüldü.

YARALILAR VE ALARMLAR

İran’ın füze saldırıları, İsrail’de 7 farklı noktaya isabet etti. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada bu durumun ardından operasyon bölgelerinde ekiplerin çalışmalarına devam ettiği kaydedildi. Kızıl Davut Yıldızı’ndan gelen açıklamada ise şu ana kadar 22 kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail ordusu, İran’dan fırlatılan birçok füzenin ülkeye yöneldiğini ve hava savunma sistemlerinin bu tehditleri engelleme çabası içinde olduğunu ifade etti. İran’ın saldırganca bir şekilde gerçekleştirdiği bu saldırılarla birlikte İsrail genelinde alarm durumları devreye girdi.

İRAN’DAN SERT AÇIKLAMALAR

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail’e karşı yapılan saldırılar sonrasında gelen itidal çağrılarını reddederek, “İran’ın İsrail’in saldırganlığına cevabı, BM Şartı’na uygun olarak sert ve kararlı olacak.” diye belirtti. Ayrıca, İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, “İsrail’in korkakça saldırısı, Tahran’ın nükleer teknoloji ve füze gücünden neden ısrar ettiğinin göstergesidir.” ifadelerine yer verildi. İran, iki kez İsrail Savunma Bakanlığı’na yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini ve askeri hedeflerin başarıyla vurulduğunu vurguladı.

İSRAİL’DEN KARŞI SALDIRILAR

İran’ın misillemesine karşılık olarak İsrail, Tahran’ın güney bölgelerine saldırılar başlatmaya başladı. Bunun yanı sıra, ABD güçlerinin İran’ın İsrail’e karşı gerçekleştirdiği füze saldırılarının etkisiz hale getirilmesinde destek verdiği bildirildi. Ayrıca, isim vermeyen bir İsrailli yetkili, Amerikan kuvvetlerinin İsrail’in savunmasına katkı sağladığını belirtti. ABD Savunma Bakanlığı ise konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

İSRAİL’İN SALDIRILARI SÜRÜYOR

İsrail akşam saatlerinde Tahran, Tebriz ve Kum şehirlerine yönelik saldırılar düzenledi. Özellikle Tahran’ın yakınındaki Fordo nükleer tesisinin vurulduğu ve burada büyük patlamaların meydana geldiği bildirildi. Daha önce de Natanz uranyum zenginleştirme tesisini hedef alan İsrail, kullanılan füzelerin yeraltındaki tesisi deldiği iddialarını da beraberinde getirdi. İran kaynakları, Natanz tesisiyle ilgili radyasyon sızıntısı iddialarını kabul etti ancak bu durumun dışarıya sızmadığını kaydetti. Iran Nükleer Enerji Organizasyonu ise hasarın tespiti ve radyasyonun temizlenmesi için çalışmalara başladığını açıkladı. Ancak bu çalışmaların kısa sürede tamamlanmasının olası görünmediği ifade edildi.