İsrail, Tahran Yolu Açıldı Dedi

GERİLEN İLİŞKİLERDE YENİ ADIMLAR

İsrail’in İran’a karşı başlattığı saldırılar, iki ülke arasındaki gerilimi daha da artıracak yeni adımlarla devam ediyor. “Tahran’a giden yol açıldı” ifadesini kullanan İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, İran’a yönelik hava operasyonlarının sürekliliğini vurguladı. Üst düzey komutanların son durumu değerlendirdiği toplantılarda, İran’a ait karadan karaya ve karadan havaya füze sistemlerinin hedef alındığı belirtildi.

İSRAİL HAVA SAHASINDA RAHATLIYOR

Ayrıca, İsrail ordusu, Hava Kuvvetleri Komutanı Bar’ın açıklamalarıyla birlikte, İran’da yüzlerce hedefin vurulduğunu duyurdu. Vurulan hedefler arasında birçok füze bataryası bulunuyor. Bar, özellikle karadan havaya füze sistemlerinin etkisiz hale getirilmesiyle birlikte İsrail’in İran hava sahasında daha rahat hareket edebildiği şeklinde görüş belirtti. Bu bağlamda, İsrail, Tahran’daki savunma sistemlerini doğrudan hedef aldığı iddialarını gündeme getirdi ve vurulan füze bataryalarına ait görüntüleri paylaştı. Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan bilgilere göre, son 24 saat içerisinde İran’ın hava savunma altyapısının büyük bölümünün etkisiz hale getirildiği öne sürüldü.