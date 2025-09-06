İsrail, Tıbbi Malzeme Girişini Engelliyor

İLAÇ SIKINTISI GIDEREK ARTILIYOR

İsrail’in abluka altında tuttuğu Gazze’de ilaç sıkıntısı giderek derinleşiyor. Gazze’nin ortasında yer alan Deyr el-Balah’ta kanser hastalarının kemoterapi seansları durdurulmuş durumda. Yaralı ve hastalar, ihtiyaç duyduğu özel ilaçlardan yoksun kalıyor. Deyr el-Belah’taki bir eczane sahibi olan Sami Şahin, “Onlarca hayati ilacın haftalardır temin edilemediğini” belirtiyor. Ayrıca, Aksa Şehitleri Hastanesi Sözcüsü Halil ed-Dakran, “İlaç krizinin çözülmemesi halinde çok sayıda hastanın hayatını kaybetme riski var.” diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekiyor.

ÖLÜM RAKAMLARI ENDİŞE VERİYOR

Gazze’de, 300 bin kronik hastanın ilaç sıkıntısı nedeniyle tehdit altında olduğu ve bu hastalardan 6 bin 758’inin ilaç eksikliği nedeniyle hayatını kaybettiği aktarılıyor. Böbrek hastalarının yüzde 41’i tedavi yetersizliği sebebiyle, yüzde 52’si ise kronik hastalıkları için gerekli ilaç yetersizliğinden dolayı hayatını kaybetti. Aynı şekilde bin kalp hastası da benzer nedenlerle yaşamını yitirdi. Öte yandan, kalp hastası 16 bin kişi tedavi için dışarda bekliyor. Hastalardan 633’ü Gazze Şeridi dışında tedavi için onay beklerken hayatını kaybetti.

KRONİK HASTALIKLARIN ARTAN TEHDİDİ

Bölgede gün geçtikçe artan sağlık sorunlarına dikkat çekiliyor. 71 bin 338 hepatit vakası ve yaklaşık 167 bin kronik ishal vakası olduğu bildiriliyor. Yılbaşından bu yana, bin 116 menenjit vakasına rastlandığı da ifade ediliyor. Gazze’deki bu kritik durum, hastaların tedavi edilememesi ve ilaç sıkıntısının devam etmesiyle daha da tehlikeli bir hal alıyor.